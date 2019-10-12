Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.

Об этом сообщили в Twitter премии.

Как известно, Абий Ахмед сразу после вступления в должность в апреле 2018 года подписал мирную декларацию с Эритреей, формально прекратив двадцатилетнюю войну между двумя странами.

В 1993 году Эритрея получила независимость от Эфиопии. В 1998 году начался вооруженный конфликт из-за пограничных территорий. За это время погибли от 70 до 100 тысяч человек. В июле 2018 года Ахмед согласился передать спорные территории Эритрее, заявив о начале «эры мира» между двумя странами.

В 2019 году на премию мира подали 301 заявку, на ее получение претендовали 223 человека и 78 организаций.

Помимо Ахмеда в 2019 году главными кандидатами на премию мира СМИ называли шведскую активистку Грету Тунберг, премьера Новой Зелендии Джасинду Ардерн, 89-летнего вождя бразильского народа каяпо Раони Метуктире, ливийскую активистку Хаджер Шариф.

Среди организаций основными претендентами на премию в 2019 году рассматривались Репортеры без границ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет спасения (IRC).

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе присудили сразу за два года – её получат писатели из Польши и Австрии.