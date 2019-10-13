Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге туристической конкурентоспособности и вышла из топа опасных мест для путешествий

Рейтинг составил Всемирный экономический форум, пишет НВ.

По сравнению с предыдущим отчетом ВЭФ Украина поднялась в рейтинге на 10 ступеней, оказавшись на одном уровне с такими признанными центрами международного отдыха, как Доминиканская Республика, Шри-Ланка, Тунис и набирающая популярность Албания.

Оценивая туристическую конкурентоспособность, ВЭФ принимал во внимание не только отраслевые показатели, такие как культурное наследие или авиаинфраструктура, но также и состояние бизнес-среды, и уровень безопасности.

В Минэкономразвития отметили, что наибольший прогресс в рейтинге ВЭФ Украина продемонстрировала по показателю «безопасность» — он улучшился сразу на 20 пунктов. Также Украина покинула топ-10 самых опасных мест для путешествий в мире.

Отмечается, что в структуре украинского ВВП туротрасль занимает менее 2%, тогда как в масштабе мировой экономики она генерирует более 10% доходов.

Ранее сообщалось, что Николаев поднялся на 12-е место в рейтинге самых комфортных городов Украины.