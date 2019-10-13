В Вроцлаве сделали бесплатным проезд в транспорте для людей с книгами лауреатки Нобелевской премии по литературе

В Вроцлаве на период с 11 по 13 октября сделали бесплатным проезд в общественном транспорте для людей с книгами лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт города Вроцлава.

По словам властей города, акция направлена ​​на продвижение польского нобелевского лауреата и одновременно является стимулом для поездок на общественном транспорте.

«Ольга Токарчук стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Сегодня эта новость распространилась по всему миру. Во Вроцлаве мы очень гордимся этим. Мэр Вроцлава Яцек Сутрик решил, что любой, у кого будет книга ее авторства, сможет ездить на общественном транспорте бесплатно до конца недели», - говорится в сообщении.

Напомним, что Нобелевскую премию по литературе за 2018 и 2019 годы присудили польской писательнице Ольге Токарчук и писателю Петеру Хандеке из Австрии.

Ольга Токарчук - поэтесса, автор книги «Веди свой плуг над костями мертвых» и «Flights» за которую она получила Букеровскую премию в 2018 году.