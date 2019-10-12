Николаевцев зовут на празднование Дня Защитника Украины: В программе Марш, квест и концерт

Николаевцев приглашают в понедельник, 14 октября, на празднование Дня Защитника Украины на Соборной площади.

Об этом сообщают организаторы праздника Николаевская ОГА, Николаевский горсовет, ОО «Оберег» и ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО».

Программа празднования:

11:00 - на углу улицы Адмиральская и улицы Соборная - торжественный Марш Защитников с участием военных, патрульной полиции, спасателей, Национальной гвардии, участников АТО (приглашаем к построению на 10.30), волонтеров и членов семей погибших воинов. Экспозиция военной техники и вооружения.

13:00 -17:00 - на Соборной площади первый общегородской бесплатный квест для детей и молодежи «Защита» организованный участниками АТО и внутренне перемещенными лицами при поддержке канадского благотворительного фонда «Стабилизейшен Суппорт Сервисез».

В программе квеста:

- Тушение реального пожара, поиск «имитации» взрывчатки металлоискателем.

- Бесплатно лазер-тир, полная копия боевого стрелкового оружия.

- Мастер классы: мыловарение и другие.

- Прохождение интеллектуальной и спортивной полосы препятствий, казацкие развлечения.

Все кто пройдут квест получат подарки на выбор. Возраст от 4 до 19 лет. Возможно прохождение квеста с родителями.

18:00 - Бесплатный концерт группы «Без Обмежень». Соборная площадь.

Партнеры праздника: Украинская академия лидерства, Центр поддержки ВПО и ветеранов АТО, Фонд «Мудрая Сова», Николаевский областной Центр туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи, Общественное формирование «Николаевская стоит», Казацкая община Витовского района, ГУ ДСНС Украины в Николаевской области ОО «Альфа-Ник», БФ «Мудрая сова».

Также дополнительно пройдут такие мероприятия:

13:00 - Встреча председателя ОГА и членов семей погибших героев и участников АТО, приехавшие из районов области (кофейня в помещении ОГА).

14:00 - торжественное открытие Программы по предпринимательской деятельности для участников АТО Киевской школы экономики реализуемой на средства Посольства Соединенных Штатов в Николаевской области (холл Областного совета).

Ранее сообщалось, что на Николаевщину пришло «бабье лето»: Выходные обещают тёплые и без осадков.

Напомним, что в Николаеве День Защитника Украины отметят шествием по главной улице и концертом группы «Без Обмежень».