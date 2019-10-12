Поиски пропавших с затонувшего судна в Атлантическом океане украинцев пока безрезультатны, - Омбудсмен

Поиски шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode, пока безрезультатны.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как известно, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины. Позже стало известно, что с затонувшего судна были спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

По уточненной информации, во время аварии на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое - спаслось.

«Согласно имеющейся информации, в настоящее время осуществляется поиск шести украинцев. Кроме того, известно, что поисково-спасательную операцию координирует Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс. Однако, уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна», - написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что обратилась к Послу Франции по правам человека Франсуа Крокетту с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

Ранее Президент Зеленский попросил Макрона продолжить поиски украинских моряков с затонувшего судна.