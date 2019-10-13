В День защитника Украины николаевская полиция будет работать в усиленном режиме

Полиция Николаевской области в День защитника Украины, 14 октября, будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Обращаемся к гражданам с просьбой провести праздник, не нарушая порядок, с уважением относясь друг к другу, и в случае обнаружения каких-либо нарушений обращаться в полицию или по телефону 102», - говорится в сообщении.

Как известно, в Николаеве День Защитника Украины отметят шествием по главной улице и концертом группы «Без Обмежень».

Ранее сообщалось, что на Николаевщину пришло «бабье лето»: Выходные обещают тёплые и без осадков.