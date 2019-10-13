Украинец Усик техническим нокаутом победил американца Уизерспуна

Украинский боксер Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

Об этом сообщает «Спортарена», передает «NikSport».

Украинец осторожно начал поединок, действуя при этом первым номером. Уизерспун, в свою очередь, больше защищался и лишь изредка выбрасывал удары.

В четвертом раунде Усик активизировался, прижал своего соперника к канатам и провел несколько хороших серий. В седьмом раунде украинец провел еще несколько атак, после которых Уизерспун едва устоял.

А на восьмой раунд команда американца решила не выпускать своего подопечного. Таким образом, Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с победой и попросил его не останавливаться на достигнутом.

В свою очередь, Александр Усик после боя записал видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто болел за него и поддерживал.

Напомним, что ранее украинский боксер Александр Усик отказался от боя с российским соперником Андреем Федосовым из-за нежелания переходить в политическую плоскость.