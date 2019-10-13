В акваторию Черного моря вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием

Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Porter (DDG 78) зашел в Черное море для повышения региональной стабильности.

Об этом заявил в субботу 6-й оперативный флот ВМС США.

«Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году, демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержке союзников по НАТО и партнеров на Черном море», - заявила командующий 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

В частности, в августе тот же эсминец Porter в ходе пребывания в акватории Черного моря посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

ВМС США действуют в Черном море в соответствии с международным правом и, в частности, Конвенцией Монтрё.

В ответ несколько российских боевых кораблей начали слежение за американским эсминцем, передает Интерфакс.

«Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», - говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Эсминец Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») и системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»), наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook («Дональд Кук»), Carney («Карни») и Ross («Росс»), размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, ранее сообщалось. что в порт Одессы зашел разведывательный корабль Великобритании