В Николаеве департамент ЖКХ отдаст 1,1 миллион гривен на уличное освещение в Корабельном районе

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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 10 октября заключил договор с ООО «Николаевская электропоставляющая компания» на поставку электроэнергии для объектов наружного освещения в Корабельном районе.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Чиновники применили переговорную процедуру, аргументировав это тем, что «Николаевская электропоставляющая компания» является монополистом на рынке поставок электроэнергии в области.

Изначально договор был подписан с расчетом на три месяца (октябрь-декабрь) на сумму 1 миллион 782 тысячи 973 гривны. Однако, в этот же день чиновники заключили дополнительный договор, которым уменьшили сумму на 681 тысячу 725 гривен, то есть теперь сумма договора за два месяца (октябрь-ноябрь) составляет 1 миллион 101 тысяча 248 гривен.

Julia Davudenko

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русскийобщество