Ветераны николаевской 79-й бригады заняли второе место на стрелковых соревнованиях «Всегда готов»

В субботу, 12 октября в рамках Дня защитника Украины в спортивном стрелковом клубе Steel Argument под Киевом прошли товарищеские стрелковые соревнования среди ветеранов АТО / ООС «Всегда готов». Второе место заняла команда из 79-й отдельной десантно-штрумовой бригады Николаева.
Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».
Участие в соревнованиях принимало 17 команд из различных подразделений - ветераны-добровольцы, десантники, артиллеристы, бойцы ССО, морпехи, бойцы «Альфы», аэроразведчики и другие.
Напомним, как николаевские десантники проводят мероприятия поддержания боевой обученности с боевой стрельбой на полигоне.