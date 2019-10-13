Ветераны николаевской 79-й бригады заняли второе место на стрелковых соревнованиях «Всегда готов»

В субботу, 12 октября в рамках Дня защитника Украины в спортивном стрелковом клубе Steel Argument под Киевом прошли товарищеские стрелковые соревнования среди ветеранов АТО / ООС «Всегда готов». Второе место заняла команда из 79-й отдельной десантно-штрумовой бригады Николаева.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Участие в соревнованиях принимало 17 команд из различных подразделений - ветераны-добровольцы, десантники, артиллеристы, бойцы ССО, морпехи, бойцы «Альфы», аэроразведчики и другие.

Бойцы стреляли из карабинов и пистолетов на разное расстояние, а также по движущейся мишени. Дополнительной дисциплиной стал мультимедийный тир.

Победу на турнире одержала команда «Strange People», которая представляла полк особого назначения Киевской области. Второе место заняла команда «Блогеры» из 79-й бригады, а третье - команда «ШХШ» из 501 батальона морской пехоты.

Напомним, как николаевские десантники проводят мероприятия поддержания боевой обученности с боевой стрельбой на полигоне.