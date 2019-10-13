В Николаеве «Kia» сбил двух пешеходов - их в тяжелом состоянии госпитализировали

Вечером в воскресенье, 13 октября, в Николаеве на проспекте Богоявленском проспекте автомобиль «Kia Magentis» сбил двоих пешеходов.

Об этом сообщает издание «Новости.Н».

Автомобиль «КИА» ехал по проспекту, со стороны улицы Чкалова, в направлении улицы Строителей. Не доезжая примерно 50 метров до центрального николаевского автовокзала под колеса автомобиля попали двое пешеходов — мужчина и женщина. От полученного удара пешеходы отлетели на несколько метров.

На место происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи, которые увезли пострадавших в БСМП. Состояние обоих расценивается как тяжелое.

Водитель «КИА» поясняет, что не видел пешеходов, так как они неожиданно вышли из-за другого автомобиля, который ехал впереди справа от него. Кроме того, водитель утверждает, что наезд произошел за пределами пешеходного перехода.

В то же время многие очевидцы говорят, что мужчина и женщина переходили дорогу именно по пешеходному переходу.