День Защитника Украины: в центре Николаева прошел праздничный парад

В Украине, в понедельник, 14 октября, проходит День Защитника Украины. В Николаеве по этому случаю пройдет ряд мероприятий.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее в Украине 14 октября отмечали казацкий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А День защитника Отечества – 23 февраля. 14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменён указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

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13:50 В Харькове открыли монумент защитникам Украины, сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Основной элемент монумента – это куб, самая крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину – целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери – и об этих потерях нам говорит отсутствующая часть куба. Это утраченные жизни и временно утраченные территории. Но эти части все же остались рядом и вынесены на плац в виде 14 металлических стел. Такое количество символизирует 2014 год, когда началась АТО.

Имен погибших на монументе нет. Однако на железных колоннах все же есть текст – строки произведения Владимира Сосюры «Любіть Україну», а на самом кубе – надпись «Герої не вмирають!».

11:50 Также парадом прошли волонтеры, матери погибших воинов, спортсмены и резервисты.

11:41 Военнослужащие маршем прошлись по Адмиральской.

11:21 Сейчас вышел танцевальный коллектив в казацких костюмах.

11:09 На сцену вышли глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Александр Анохин, начальник управления патрульной полиции Виталий Данила, Начальник ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области Максим Грицаенко и мэр Николаева Александр Сенкевич.

11:04 Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, что у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Также сегодня Президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

11:00 Неизвестные люди (судя по всему, националисты) повесили красно-черный флаг возле Николаевской мэрии.

10:55 На площади уже построились военнослужащие.

10:52 Николаевские спасатели на организовали квест-площадку на Соборной площади.

10:45 Тем временем на улице Соборной уже проходит выставка военной техники

10:42 На Соборной площади готовятся к торжественному маршу.

10:33 В День Защитника в Николаеве пройдут следующие мероприятия:

11:00 - Марш подразделений силовых структур, с привлечением военной техники и техники спецназначения (улица Адмиральская – площадь Соборная)

13:00 -17:00 - на Соборной площади первый общегородской бесплатный квест для детей и молодежи «Защита» организованный участниками АТО и внутренне перемещенными лицами при поддержке канадского благотворительного фонда «Стабилизейшен Суппорт Сервисез».

18:00 - Бесплатный концерт группы «Без Обмежень». Соборная площадь.

Напомним, полиция Николаевской области в День защитника Украины, 14 октября, будет работать в усиленном режиме.

В то же время Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины призвали участников политических митингов и шествий провести мирно День защитника Украины.