Пожар по пятницам. Молчание наших пионеров и пенсионеров

1. Джейн и её Fire Drill Fridays

*Fire Drill Fridays - Пожарная тренировка по пятницам

В Вашингтоне, на ступеньках Капитолия, была арестована великая Актриса и не менее известная гражданка Мира, общественная активистка, писательница Джейн Фонда.

Джейн Сеймур Фонда родилась 21 декабря 1937 года в Нью-Йорке. Она дочь актёра Генри Фонды.

В свое время Джейн протестовала против войны во Вьетнаме, выступала с антивоенными речами в университетах и церквях, поддержала «Черных пантер», участвовала во всех значимых и важных акциях за последние 50 лет.

И вот Великая Джейн развязана новое сражение – битву против изменения климата!

Джейн Фонда намеревается каждую пятницу выходить на ступени к зданию американского Конгресса, протестуя против изменения климата! Таким образом, актриса и экологическая активистка хочет убедить американских законодателей запретить добычу ископаемого топлива, доказывая тем самым, что положительных результатов можно добиться только путем mixing (смешивания) политики и экологии, что в итоге получить на выходе - политическую экологию или экологическую политику. Но бесспорен тот факт, что в битве супротив изменения климата окопы политиков и экологических активистов по одну сторону линии фронта!

Джейн Фонда планирует продолжать протестировать до конца года. Свою акцию активистка Джейн назвала Fire Drill Fridays, это что-то среднее между перекрытием мостов и улиц, которые практикует Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) и забастовками Fridays for Future (Пятницы ради будущего) Греты Тунберг.

2. Молчание наших пионеров и пенсионеров

Уж поистине, с изменением климата в мире вступил в борьбу и стар, и мал. От пионеров до пенсионеров. В Николаеве пока что движение против изменения климата не вышло из состояния зародыша.

С пионерами в Николаеве дело обстоит несколько позитивней. Персоной николаевского экологического беспокойства можно с полным правом назвать ученицу гимназии № 2.

Тут бы и пенсионерам поддержать светлое экологическое будущее человечества. Скажем, по пятницам, выйти на властные ступеньки с самодельным плакатом, пусть коряво написанным на картонке жирным маркером, но с ясным смыслом - спасти планету от температурного коллапса. Сами ведь наблюдают процесс повышения температуры, изменение окружающей среды в худшую сторону.

К сожалению, время в Украине такое, когда старшие поколения стремительно теряют влияние и авторитет. Если раньше – молодым везде дорога, а старикам почет. То ныне молодые энергично до неприличия расталкивают локтями, сбивают с ног этот самый почет так, что порой даже диковато наблюдать подобный садизм. Поэтому, многие из пожилых, обреченно думают, что после нас хоть потоп… Деградация налицо. Из активной украинской жизни выпадают миллионы людей, умирают заживо. Поэтому пример Джейн ярок и вдохновляющий! Активное сопротивление негативным тенденциям изменения климата - самое место для вас.

Хотя и в Николаеве имеется достойный образец для подражания - известный правозащитник Анатолий Ильченко. Журналисты именуют его «моно»-пикетчиком, даром что его правозащитная практика посредством проведения пикетов является результативной.

Тем временем Джейн Фонду отпустили. Ей грозит штраф или до 90 дней тюремного заключения за нарушение закона штата, запрещающее блокирование входа в общественное здание.

Несмотря на все меры принуждения, Джейн снова появится в пятницу на ступенях Капитолия. Это ведь её земная дорога - Fire Drill Fridays - Пожарная тренировка по пятницам!

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