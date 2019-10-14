Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с глобальной бедностью

Нобелевскую премию по экономике вручили Абхаджиту Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя, в рамках которой будут вручены премии за выдающиеся научные достижения, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. В понедельник, 14 октября, стали известны имена лауреатов премии в области экономики.

Абхиджит Банерджи – американо-индийский ученый, Эстер Дюфло – представительница Франции, Майкл Кремер – экономист из США. Они разделят премию в равных долях. Размер Нобелевской премии в каждой номинации – 9 миллионов шведских крон (около $913 тысяч), сообщает «Новое время».

Представленный ими новый подход к борьбе с бедностью предлагает решение глобальной проблемы по частям – урегулирование отдельных вопросов в конечном итоге ведет к решению общей задачи. Дюфло стала лишь второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной-лауреатом. Ей 46 лет, она стала самым молодым экономистом, удостоенным награды.

Напомним, что Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии.