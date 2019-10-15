На судью Центрального райсуда Николаева Чулупа снова пожаловались, что затягивает с рассмотрением дела – ВСП открыл дисциплинарное производство

Судья Александр Чулуп (фото из архива) Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство относительно судьи Центрального районного суда Николаева Александра Чулупа, на которого поступила жалоба из-за затягивания рассмотрения уголовного дела.

Об этом идет речь в постановлении ВСП.

Еще 4 июня текущего года в ВСП поступила жалоба от Юрия Шаповалова, в которой говорится о том, что судья Чулуп безосновательно затягивает рассмотрение уголовного производства, которое длится уже три с половиной года.

«Вследствие таки действий судьи жалобщик значительно ограничен в своих правах, а именно: не имеет возможности распоряжаться личным имуществом, которое пребывает под арестом, возобновить деловую репутацию, не работает, не получает доход, значительно ограничен вследствие отсутствия возможности заниматься своей профессиональной деятельностью», - говорится в постановлении.

В связи с этим обвиняемые просил привлечь судью к дисциплинарной ответственности. Согласно приобщенным документам, 10 сентября 2015 года это уголовное производство по автоматизирвоанному распределению быо передано судье Чупулу, судебное рассмотрение было назначено на 23 ноября того же года, однако в заседании около несколько десятков раз объявлялся перерыв либо оно переносилось по различным причинам: отпуск судьи, нахождение в совещательной комнате по другому делу, проведение экспертиз, отсутствие судья по семейным обстоятельствам.

В ВСП также отметили, что судья не воспользовался правом предоставить свои объяснения в ответт на данную жалобу.

Таким образом, Высший совет правосудия усмотрела в таких действиях Чулупа возможное «небрежное отношение к служебным обязанностям» и открыла относительно него дисциплинарное производство.

Напомним, что ранее Высший совет правосудия уже открывал дисциплинарное дело в отношении судьи Центрального районного суда Николаева Александра Чулупа по жалобе адвоката из-за затягивания рассмотрения гражданского дела и необнародованного решения в Едином Государственном реестр судебных решений.