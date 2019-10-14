Американская астронавтка приехала в Украину, чтобы побывать на родине отца – в маленьком селе на Львовщине

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Во Львовской области побывала американская астронавтка Хайди Стефанишин-Пайпер.

Об этом сообщили в Посольстве США в Украине.

Отец американской астронавтки родился в небольшом селе Якимов, недалеко от Львова.

«Хайди гордится своими украинскими корнями и искренне радовалась возможности посетить Якимов, чтобы больше узнать о своем прошлом. Это была очень теплая и сердечная встреча», - сообщили в посольстве.

Напомним, что в Украине прошли успешные огневые испытания ракеты-носителя «Циклон-4», которая будет выводить спутники на орбиту. 

Вадим Богданов

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русскийобщество