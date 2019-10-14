«Освободите Маркива»: На главном здании киевской полиции повесили баннер в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца

В Киеве на здании Главного управления Национальной полиции появился баннер «Free Markiv».

Об этом сообщает «Громадське».

Баннер вывесили в поддержку нацгвардейца Виталия Маркива, которого в июле итальянский суд приговорил к 24 годам заключения. Такой же баннер в ближайшие дни повесят на здании Министерства внутренних дел Украины. Это совместная инициатива МВД и активистов движения «Free Markiv».

Представитель МВД Артем Шевченко добавил, что это своего рода психологическая поддержка для родных Виталия.

- Мы будем поддерживать его семью, поддерживаем всех единомышленников, поэтому присоединились к своего рода психологической поддержке, разместив баннер на центральных управлениях полиции и МВД. Также мы будем помогать стороне защиты в обосновании мотивировочной части приговора и привлечении свидетелей, если нужно, с нашей стороны, - сказал Шевченко и добавил, что надеется на то, что суд апелляционной инстанции будет более логичным и взвешенным.

Также 14 октября в Киеве активисты, друзья и родные нацгвардейца Виталия Маркива собрались на акцию поддержки.