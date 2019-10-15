Шведская компания разработала шлем для велосипедистов, который при аварии превращается в подушку безопасности

Шведская компания Hövding представила «велошлем» 3-го поколения Hövding 3, оснащенный уникальной системой защиты. Устройство выполнено в виде непримечательного водонепроницаемого воротника, внутри которого находится полноценная подушка безопасности, надуваемая при падении велосипедиста.

Об этом пишет ITC.

В случае экстремальной ситуации Hövding 3 создает защитный барьер за 0,1 секунды. Исследования, проведенные специалистами Стэнфордского университета, показали, что такая «воздушная подушка» защищает своего владельца в 8 раз эффективнее традиционных велошлемов, утверждают разработчики устройства, подчеркивая, что гаджет защищает от повреждений не только голову, но и шею.

В комплекте с Hövding 3 прилагается приложение-компаньон для смартфона. ПО подключается к «велошлему» по Bluetooth и позволяет отслеживать уровень заряда батареи устройства (воротник имеет встроенную батарею, заряд которой расходуется на постоянный мониторинг показаний датчиков; на одной зарядке гаджет проработает до 15 часов), а также выбрать контакты, которым будет отправлено оповещение о срабатывании шлема с координатами инцидента.

Отмечается, что данный «шлем» рассчитан на одно срабатывание и не подлежит повторному использованию.

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