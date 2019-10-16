Букеровскую премию, в обход правил, присудили сразу двум писательницам

Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо Букеровскую премию за 2019 год присудили канадской писательнице Маргарет Этвуд и британке Бернардин Эваристо. Жюри призналось, что несмотря на то, что награждение двух лауреатов является нарушением правил, они не смогли выбрать лучшее из двух произведений.

Об этом сообщает Читомо, ссылаясь на The Guardian.

Этвуд отметили за роман «Заветы» (The Testaments), который является сиквелом одного из самых известных ее произведений «Сказание служанки». В «Заветах» действие происходит через 15 лет после событий в предыдущей книге.

Эваристо наградили за роман «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other), в котором автор рассказывает истории жизни 12 персонажей, большинство из которых - чернокожие британки.

Писательницы разделят главную премию в 50 тысяч фунтов стерлингов, и обе войдут в историю премии: 79-летняя Этвуд как старейший лауреат в истории, а Эварист - как первая чернокожая писательница, которая удостоилась награды.

Как известно, Этвуд уже награждалась Букеровской премией в 2000 году за свой роман «Слепой убийца», а в шортлист ее произведения попадали регулярно: в 1986, 1989, 1996 и 2003 годах.

В последний раз Букеровскую премию делили два лауреата в 1992 году, после чего правила присуждения изменили. С тех пор каждый год организаторы предупреждают жюри, победитель может быть только один.

В этом году жюри совещалось 5 часов, после чего его голова Питер Флоренс сказал: «Мы приняли решение нарушить правила». По его словам, чем дольше его коллеги обсуждали два произведения, тем очевиднее становилось, что победить должны оба.

Напомним, что ранее интернет-мошенники пытались украсть неопубликованную рукопись романа «Заветы» – продолжения книги «Рассказ служанки».

Также сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе присудили сразу за два года – её получат писатели из Польши и Австрии.