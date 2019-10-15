«Все ходят в один женский туалет. Это даже не смешно»: Ремонт санузлов в николаевской «Надежде» подрядчик обещает закончить в течение месяца

Фирма «Николаевбудмонтаж», которая выиграла тендер на капитальный ремонт спортивной школы «Надежда», обещает в течение месяца отремонтировать санузлы.

Об этом во вторник, 15 октября, в ходе аппаратного совещания с мэром Александром Сенкевичем проинформировал начальник Управления капитального строительства города Григорий Патока.

Как известно, в Николаеве УКС с третьего раза нашел подрядчика, который капитально отремонтирует СК «Надежда» за ₴34,6 миллиона и 1 октября заключил договор с фирмой «Николаевбудмонтаж».

По словам начальника УКСа помимо этого заключен договор на авторский технадзор, а также направлены документы на внесение изменений в разрешение.

— На этой неделе подрядчик получает аванс, все соответствующие документы для казначейства подготовлены. Послезавтра подрядчик туда заходит непосредственно работать. Начинают они с санузлов, также в этом году они должны сделать частичное усиление несущих конструкций и усиление пилонов. Туалеты обещают сделать в течение месяца с момента преступления к работам, - заявил Григорий Патока.

Мэр в свою очередь, попросил в первую очередь заняться этим вопросом, а потом приступать к укреплению фасадов и другим работам.

— Хорошо. Потому что там уже начался баскетбольный сезон и все ходят в один женский туалет. Это даже не смешно. Хорошо, что мы все знаем об этом, но от этого ничего не происходит. Пусть они в первую очередь займутся этим вопросом, потом пилонами, укреплениями и другими вопросами, - попросил мэр.

Напомним, что осенью 2018 года в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за того что подрядчик не перекрыл крышу и пошел дождь вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность.

Планировалось, что ремонт «Надежды» продлится до марта, но его приостановили в феврале. Денег на дальнейшую реконструкцию спорткомплекса не было, ее планировали продолжить летом. Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляла 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняла ООО «ГОЛДЕН-БУД», однако позже УКС разорвал договор с подрядчиком в связи с существенными изменениями в ПСД, которые делали невозможным исполнение договора подряда на ранее заключенных условиях. За выполненные работы подрядчик получил 6 миллионов 920 тысяч 361 гривну.

Отметим, что фирма-подрядчик «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.

Как известно, УКС 25 июля объявил повторный тендер на ремонт системы отопления и кровли с утеплением фасада здания СК «Надежда», после корректировки проекта. В частности, стоимость работ увеличилась с 14 миллионов 602 тысяч гривен до 37 миллионов 302 тысяч 418 гривен. Однако торги не состоялись - предложения всех участников отклонили.