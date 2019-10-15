«Там пешеходная зона, а туда прутся машины», – мэр Николаева хочет ограничить въезд транспорта на парковку перед «Юностью»

Иллюстрация из интернета Городской голова Николаева Александр Сенкевич распорядился ограничить въезд автомобилей на парковку перед концерт-холлом «Юность» на улице Театральной.

Об этом речь шла во вторник, 15 октября, в ходе аппаратного совещания в Николаевской мэрии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Возле «Юности» со стороны улицы Театральной нужно ограничить въезд автомобилей, потому что там пешеходная зона, а туда прутся машины. Они заезжают на бордюр и едут со стороны памятника комсомольцам. Туда нужно поставить что-то, трубы красивые какие-то, выпуклые фигуры, чтобы они (автомобили, - ПН) туда не заезжали. Кроме того нужно сделать нормальный заезд со стороны улицы Парковой, - распорядился мэр.

Также он поинтересовался, когда на пересечении улицы Парковой и проспекта Богоявленского будет стоять светофор, на что директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что светофор запустят до конца ноября.

Помимо этого, мэр попросил депутата Сергея Шульгача, который является директором фирмы «Николаевавтодор», и выиграл тендер на ремонт дорог в Ингульском районе, сделал ямочный ремонт заезда к «Юности» со стороны проспекта Богоявленского и залатал некоторые ямы прямо перед самим концерт-холлом.

Напомним, как ранее николаевцы возмутились перекрытием входа в парк «Юность» - в администрации говорят, что об этом попросили местные жители.