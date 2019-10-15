У Сенкевича хотят создать коммунальное учреждение, которое займется детскими площадками: «В Николаеве их много, но они все бесхозные»

В Николаеве до декабря должны создать новое коммунальное учреждение, которое заберет себе на баланс все детские площадки.

Об этом речь шла на аппаратном совещании в мэрии Николаева во вторник, 15 октября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Благодаря депутатам и кандидатам в народные депутаты у нас в городе очень много детских площадок, но они все бесхозные. К этому вопросу нужно вернуться и сделать хотя бы инвентаризацию, потому что некоторые пришли в негодность, а часть не взята на баланс, - отметил глава одного из отраслевых советов предпринимателей

В свою очередь, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что этим вопрос занимаются и, чтобы его решить городская власть намерена организовать коммунальное предприятие.

— Скорее всего, оно будет реорганизовано из старых жилищно-эксплуатационных предприятий, которые есть в городе. И оно будет заниматься исключительно детскими игровыми и спортивными площадками. Уже разработан устав, сейчас мы будем согласовывать его со всеми службами. Потом мы будем выходить на сессию и голосовать за этот вопрос. Уже посчитана необходимая материально-техническая база этого предприятия, штатное расписание. В этом направлении мы очень плотно работаем, - сказал директор департамента ЖКХ.

Сергей Коренев уточнил, что предприятие должны создать до декабря, а мэр добавил, что скорей всего это будет коммунальное урчеждение, а не предприятие. Также он попросил не затягивать с этим вопросом, чтобы учесть затраты на деятельность учреждения в бюджете на следующий год.

Ранее сообщалось, что в Николаеве покрытие детской площадки на Флотском бульваре все в дырах из-за чего дети могут получит травму. И как выяснилось частная фирма которая установила эту площадку, отказалась от ее обслуживания.