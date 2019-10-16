В российском городке днем вместо ток-шоу показали порнофильм: «Жестче еще не видел»

Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ днем 14 октября показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».

Об этом сообщает «Комсомольская правда Рязань» со ссылкой на местного жителя.

По словам мужчины, ему на работу позвонила бабушка и попросила приехать, чтобы разобраться с происходящим. Он отметил, что «жестче фильмов не видел», а женщина «обалдела от увиденного». Как утверждает мужчина, порнофильм шел по НТВ около часа. Молодой человек рассказал, что звонил главе местной вещательной компании, однако тот заявил, что такого быть не может.

Генеральный директор компании «ТелеМаг» пояснил, что зрители увидели порно вместо ток-шоу из-за технического сбоя. В это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы. Один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель. По словам гендиректора, трансляция порнофильма длилась около 15 минут.