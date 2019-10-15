В Николаеве стартовал отопительный сезон для социальной сферы, но только по заявкам учреждений

В Николаеве со вторника, 15 октября стартует отопительный сезон для объектов социальной сферы, но только по заявкам самих учреждений.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— С сегодняшнего дня официально начат отопительный сезон в учреждениях социальной сферы, и только по поданным заявкам и учитывая технические возможности, – сказал заместитель городского головы Александр Омельчук.

При этом, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что под вопросом остается только детсад №71. Вице-мэр Александр Омельчук объяснил этом тем, что проект установки узла учета с системами дистанционной передачи данных находится на согласовании.

По словам Юрия Степанца на сегодняшний день из 1426 систем теплоснабжения жилого фонда города к отопительному сезону готовы 1418. Оставшиеся доработают до конца текущей недели. Также он отметил, что на контроле остается вопрос с поверкой счетчиков тепла.

— У нас дважды не состоялся тендер, долго длилась процедура. Все же в настоящее время из 180 приборов учета, которые необходимо было поверить, поверены больше половины. Подрядчик обещает, что выполнит работу до конца октября, – отметил Юрий Степанец.

Руководитель КП «ЭЛУ автодорог» Виталий Шевченко доложил, что на предприятие завезли около 1,5 тысячи тонн соли, а прошлогодние остатки составляют 2 тысячи тонн соли, 4 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Сейчас идет подготовка специализированной техники: около 15 единиц готовы, еще три находятся в ремонте.

Что касается закупки соли для администраций районов, то директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев сообщил, что тендер провели успешно. Жилой фонд города подготовил песок для противогололедной обработки, однако соли пока заготовлено немного. При этом, чиновник отметил, что в случае необходимости департамент ЖКХ «подставит плечо».

Напомним, ранее сообщалось, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», несмотря на наличие задолженности, подготовило свои сети к началу отопительного сезона, а у Николаевской ТЭЦ есть проблемы с сетью на улице Пограничной.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на 1,2 миллиона гривен, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не прошло.

Стоит отметить, что бюджетная комиссия проголосовала за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго». Мэр Александр Сенкевич заявил, что рекомендовать можно все что угодно, но такую сумму вряд ли найдут.