В Киеве под синагогу подкинули «чучело Коломойского» в крови

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В Киеве возле здания синагоги неизвестные оставили «окровавленное» чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Неизвестные в камуфляже оставили на ступеньках синагоги Бродского облитое красной краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского. Сегодня (публикация Долинского была опубликована 14 октября, - ПН) в Киеве проходит Марш УПА», – написал Долинский.

Напомним, как в конце августа возле Врадиевки неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Позже подобное преступление произошло в селе Богдановка Доманёвского района.

В начале октября СБУ задержала киевлянина за осквернение памятника жертвам Холокоста в Головановске Кировоградской области и проверяет его причастность к подобному преступлению на Николаевщине.

Тарас Леонтян

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русскийобщество