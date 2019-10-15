Пропускает занятия и провоцирует: На Николаевщине у матери с неудовлетворительными условиями забрали «проблемную» дочь

В Николаевской области, в Первомайском районе в рамках рейда «Дети улиц» работники социальной службы решили забрать несовершеннолетнюю девочку у матери до тех пор, пока женщина не преодолеет «сложные жизненные обстоятельства».

Об этом сообщают на странице-Facebook управления по делам детей Первомайского городского совета.

Рейд проводила комиссия в составе работников управления, Центра социальной служб для семьи, детей и молодежи, а также члена исполкома. Всего проверили три многодетные семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Всем трем семьям дали срок для улучшения условий. В сообщении отмечают, что в одной семье мать пятерых детей поштукатурила потолок и начала клеить обои в детской комнате, в другой мать убрала дом и пообещала сделать ремонт, если на это будут деньги.

Однако из третьей семьи ребенка забрали. Работники соцслужбы сообщают, что девочка-подросток пропускает занятия в школе, провоцирует конфликты и выставляет себя жертвой.

«Девочка-подросток без уважительных причин пропускает занятия в школе. Имеют место конфликты, девочка выполняет провокационную роль, а потом выставляет себя в роли жертвы», - сказано в сообщении.

Поэтому члены комиссии решили забрать ребенка в «Центр социально-психологической реабилитации детей», пока ее мать «не преодолеет сложные жизненные обстоятельства».

Напомним, в Херсонской области в состоянии сильного алкогольного отравления нашли двух девочек в возрасте 3 и 5 лет.