Экс-посол Грузии Катамадзе получил украинское гражданство: «Это взвешенное решение»

Григол Катамадзе (фото из архива) Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе получил украинское гражданство.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации в Facebook.

Документы в миграционную службу дипломат подал в конце июня после того, как публично через СМИ обратился к Президенту Зеленского с просьбой предоставить ему гражданство.

«Я придерживался всей официальной процедуры, собрал все документы - даже пришлось съездить в Грузию и привезти некоторые оттуда. Я честно сдал экзамен на знание украинского языка в Институте филологии Университета им. Шевченко - такая справка есть в необходимом перечне документов. Когда надо было рассказать что-то устно на произвольную тему, я начал рассказывать об изменениях в налоговом законодательстве. Члены комиссии выдержали минут десять», - вспоминает Катамадзе.

Указ №654 о предоставлении гражданства Украине Григол Катамадзе Президент Владимир Зеленский подписал 5 сентября, а 24 сентября Катамадзе уже получил временное удостоверение гражданина Украины. Согласно процедуре, в течение двух лет необходимо выйти из грузинского гражданства. Соответствующий Указ Президента Грузии подписан уже 9 октября, и теперь Григол Катамадзе ждет украинский паспорт.

«Это взвешенное решение. Меня с Украиной связывает почти 39 лет жизни. В Украине я получил образование, и все чего я достиг потом в жизни, было заложено именно здесь. Я чувствую себя должником перед этой страной, и хочу быть ей полезным - особенно сейчас, когда вижу начало реальных изменений. Я хочу принимать активное участие в общественно-политической жизни Украины», - говорит Катамадзе.

Справка:

58-летний Григол Катамадзе — президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, бывший посол Грузии в Украине (2000-2007, 2009-2013), экс-замминистра иностранных дел Грузии (2007-2008), бывший директор по международному развитию коммерческого Банка Грузии. Григол Катамадзе родился в Кутаиси, окончил в 1985 году Киевский государственный университет имени Шевченко, факультет международного права. Имеет звание кандидата юридических наук. С августа 2014 года - основатель и президент компании «TNK Global Group» (Грузия). С 29 мая 2015 года - Президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины».