«Если мы не готовы снести скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении с недостроями может идти речь?» – Премьер Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал совещание с мэром Виталий Кличко и исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Александром Строкачем, чтобы выяснить обстоятельства, которые мешают органам местного самоуправления выполнять свои полномочия и демонтировать незаконные застройки.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Речь идет о надстройке на одном из зданий на Майдане – кто-то из жильцов таким образом расширил площадь собственной квартиры.

Гончарук отметил, что на выходных советник киевского мэра Максим Бахматов обратил его внимание на громкий случай незаконной надстройки в самом центре столицы.

«Кто-то слишком умный решил достроить на одном из домов в центре Майдана себе крышу», – написал премьер.

«Расставили все точки над «і»: - кто должен нести ответственность за ситуацию, которая сложилась сегодня; - какие конкретные действия нужно начать делать для решения этой проблемы», – добавил глава Кабмина.

«Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь?» – посетовал он.

Также Гончарук добавил, что по его оценкам в Киеве несколько сотен таких объектов, в масштабах Украины до тысячи, и заявил, что на совещании обсудили дальнейшую стратегию борьбы с незаконными застройками, и в дальнейшем планируют практику таких совещаний с отчетностью.

Напомним, ранее сообщалось, что фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43,купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.

Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.

Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.