Мэр Сенкевич поручил осветить нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе и на автовокзале, где на выходных сбили двух людей

— Проспект Богоявленский, Мира, Центральный — у нас не все пешеходные переходы освещаются. Я прошу сделать еще раз ревизию нерегулируемых пешеходов и на этих магистральных улицах провести освещение пешеходных переходов. В частности возле автовокзала. Также согласно проекту троллейбусной линии со стороны автовокзала в Корабельный район предусматривается установка второй линии опор. Сегодня у нас проспект освещается с одной стороны, в связи с этим, периодически съезжая с кольца на автовокзале в сторону Корабельного района, можно не увидеть людей, которые выскакивают со стороны автовокзала и со стороны Велмарта. Там такое затемнение, фары светят в глаза и можно не увидеть людей, чему подтверждение, что сбили двух людей на этом пешеходном переходе, - заявил мэр.