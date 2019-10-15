Мэр Сенкевич поручил осветить нерегулируемые пешеходные переходы, в том числе и на автовокзале, где на выходных сбили двух людей

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил чиновникам провести инвентаризацию нерегулируемых пешеходных переходов и установить недостающее освещение.
Об этом он заявил во вторник, 15 октября, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
— Проспект Богоявленский, Мира, Центральный — у нас не все пешеходные переходы освещаются. Я прошу сделать еще раз ревизию нерегулируемых пешеходов и на этих магистральных улицах провести освещение пешеходных переходов. В частности возле автовокзала. Также согласно проекту троллейбусной линии со стороны автовокзала в Корабельный район предусматривается установка второй линии опор. Сегодня у нас проспект освещается с одной стороны, в связи с этим, периодически съезжая с кольца на автовокзале в сторону Корабельного района, можно не увидеть людей, которые выскакивают со стороны автовокзала и со стороны Велмарта. Там такое затемнение, фары светят в глаза и можно не увидеть людей, чему подтверждение, что сбили двух людей на этом пешеходном переходе, - заявил мэр.
Как известно, вечером в воскресенье, 13 октября, в Николаеве на проспекте Богоявленском проспекте автомобиль «Kia Magentis» сбил двоих пешеходов. От полученного удара пешеходы отлетели на несколько метров. Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали. Уже 15 октября, полицейские задержали и вручили подозрение водителю, сбившему двух пешеходов на переходе – пострадавшие до сих пор в реанимации.