Президент Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверку малых предпринимателей

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме «рисковых» сроком на два года.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Президента.

В ходе консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами - сопредседателями межфракционного депутатского объединения «За ФЛП» и представителями Кабинета Министров, Зеленский ответил на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов «О внесении изменений в Закон Украины« О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг », вводящих электронный чек.

Как отметила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, протестные настроения вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей относительно норм принятых парламентом законов, а также умышленными манипуляциями и искажением. Она подчеркнула, что упомянутые законы направлены не против физических лиц - предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

По словам Юлии Ковалив, предпринимателей пугают необходимости приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такого нет, - достаточно будет загрузить себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба.

Заместитель руководителя Офиса Президента объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

«Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют», - подчеркнула Юлия Ковалив.

Со своей стороны Президент Украины отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать. Поэтому Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме «рисковых», вроде ювелирного бизнеса.

Также Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам Владимира Зеленского, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве

Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Также Владимир Зеленский предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса. По мнению Президента, это позволит облегчить условия ведения бизнеса для малых предпринимателей и одновременно способствовать эффективной борьбе с теми крупными компаниями, которые используют упрощенную систему налогообложения для уклонения от уплаты налогов.