Американские ученые отсканируют Землю лазером для создания трехмерной карты мира

Ученые Университета штата Колорадо в США отсканируют все Землю лазером для создания трехмерной карты всего мира до окончательного наступления климатического кризиса.

Об этом сообщает издание Live Science, информирует УНИАН.

Для осуществления проекта The Earth Archive исследователи планируют использовать самолеты, которые будут «бомбардировать» ландшафты плотной сеткой лазерных лучей. Технология LIDAR позволяет получать информацию об удаленных объектах с помощью различных оптических систем.

По мнению специалистов, необходимо как можно быстрее сканировать наиболее уязвимые регионы мира, которым грозит исчезновение в результате затопления и других последствий изменения климата. Такими местами являются прибрежные районы и тропические леса Амазонии.

Ученые уверены, что полученные снимки станут ценным наследием для будущих поколений, которые не застанут Землю такой, какой она является сейчас. Так, сканирование большей части Амазонии в течение трех лет обойдется в 10 миллионов долларов. Кроме того, проблематично получить разрешение на полет исследовательских самолетов в воздушном пространстве других стран.

Напомним, NASA 13 февраля вновь не удалось установить связь с марсоходом «Оппортьюнити», который перестал отвечать на сигналы с Земли после того, как летом 2018 года попал в песчаную бурю. В агентстве официально заявили, что попытка была последней – это означает окончание самой успешной марсианской миссии в истории освоения космоса.