Завод, который спасает экологию и предлагает альтернативу животному белку, — работает в Николаевской области

Жители южных регионов страны наверняка сталкивались с моллюском в красивой раковине – рапаной (да-да, именно так, рапана – женского рода). В ее раковинах мы с детства слушали шум моря, а сейчас заказываем ее в ресторанах или на морском пляже – в виде морепродукта в салатах, под маринадом или в сливочном соусе.

А николаевская бизнес-вумен Анастасия Погосова прошла отборочный тур кулинарного шоу «Мастер-шеф», очаровав жюри именно жульеном из коблевской рапаны, поданном прямо в раковинах.

Но мало кто знает, что в Николаевской области работает целое производство, которое экспортирует нашу николаевскую рапану в заграничные рестораны и магазины. Так сказать, завезённый в наши широты вредитель не только вылавливается, кормит людей, но и даёт работу жителям Очаковского района. И в октябре предприятию «АЛМУС» исполняется вот уже два года.

РАПАНА — ХИЩНИК БЕЗ ВРАГОВ

Александр Кепин, заядлый и опытный рыбак, стал первопроходцем, открыв производство рапаны в Николаевской области. Как рыбак, он знал, что этот вредный моллюск попал в Черное море из Тихого океана. Это не его природная среда обитания. Но рапана – хищник, который поедает креветок, раков, крабов, уже исчезнувших из наших широт устриц, поедает икру рыб, но хуже всего – что он уничтожает мидий. А мидии – это «легкие моря», которые фильтруют морскую воду. Из-за того, что в Черном море у рапаны нет естественных врагов, она стала усиленно размножаться и пожирать всю фауну, а когда в ее местах обитания не остается пищи, она начинает заниматься каннибализмом – поедать своих же сородичей.

— Рапану собирают с апреля по ноябрь. В теплое время – с применением водолазов – в холодное время – только путем промышленного лова, — рассказывает Александр Кепин, — Размножается она очень быстро, поэтому работа есть всегда. И есть куда развиваться — предприятие может перерабатывать в пять раз больше рапаны, чем мы перерабатываем сейчас, но пока только набираем обороты, выстраиваем каналы закупки рапаны. Моллюск распространяется очень интенсивно, единственный его враг — морская звезда — не водится в наших широтах из-за слишком престной воды.

У нас в цехах рапану очищают от панциря, разделывают, выбирая только мясо, после очистки ее промывают, ошпаривают, упаковывают в герметичные пакеты и замораживают. После этого она уезжает на экспорт. Весь цикл происходит на нашем предприятии.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС

— Вы одни на Николаевщине занимаетесь рапаной?

— Да, я первопроходец, так сказать. Первый и единственный. Просто когда я задумался над тем, чтобы начать заниматься производством рапаны, мне даже было не у кого перенимать опыт. Приходилось всё узнавать и пробовать самостоятельно. Но я понимал, что это важно и необходимо – потому что для меня это не просто бизнес. Мы не только очищаем морскую фауну, но и производим морепродукт, который является лучшей заменой животному белку. Мясо рапаны содержит высокий процент легко усваиваемого белка и практически не содержит жира (около 0,25%). Богат аминокислотами, необходимыми нашему организму и мозгу. А витамины, фосфор, железо, магний и другие микроэлементы нормализуют обмен веществ, поддерживают нервную систему, а также мясо рапаны очень положительно влияет на репродуктивную функцию, за что ее особенно ценят мужчины.

У меня на предприятии работают местные жители, практически все — жители села Парутино Очаковского района области, и для них работа этого завода — это источник благосостояния их семей. На предприятии постоянно работают около трёх десятков людей, и мы все уже стали одной большой семьей.

— Сейчас, когда во всем мире задан тренд борьбы за экологию и против убийства животных, можно сказать, что ваш продукт попадает как раз в точку этих ценностей. Но почему вы экспортируете мясо рапаны и не продаете его на внутренние рынки?

— Наше предприятие, «АЛМУС», это совместный проект с моим турецким партнером Мустафой. Кстати, название придумала моя дочь – это сокращение от имен Александр и Мустафа. Легко запоминается и содержит частичку каждого из нас, как и мы вкладывает частичку своей души в наше общее дело. Благодаря тому, что Мустафа уже много лет специализируется на морепродуктах (его торговая марка SADIKLAR ценится во всем мире), у него есть выход на мировые рынки, которые ценят качество продукта. К сожалению, в Украине пока на первом месте для многих бизнесменов ещё стоит только стоимость. Наше предприятие единственное в Николаевской области, которое производит мясо рапаны такого качества. Этого моллюска необходимо тщательно очищать — отделять ножку от всех внутренностей, пленки. Иначе он будет иметь горький привкус. Потом важно тщательно промывать мясо от песка, потому что живет он на морском дне. Подготавливая мясо таким образом, естественно, оно значительно теряет в весе. Те, кто продают рапану не в таких масштабах, не уделяют очистке и подготовке столько внимания, но и стоимость из-за этого у них ниже.

Сейчас, кстати, мы поставляем специально для магазинов METRO уже готовых вареных раков. Так что не рапаной единой. Такой вид товара очень интересен мужчинам, полагаю, — собрались в баню, заехали в METRO, купили упаковку уже готовых вареных раков, на месте их разогреть в горячей воде — вопрос пары минут. И всё готово. Так что, кто ещё не знал, это наше ноу хау, уверен, качество раков удовлетворит самых претенциозных любителей!

Для нас это больше, чем бизнес. Кроме того, в нашей Куцурубской объединённой территориальной громаде не так много предприятий, которые способны поддерживать общину. Поэтому для меня важно не просто платить налоги, а строить социально-ответственный бизнес. Для себя я уже наметил перспективы развития Парутино, которые мы можем созидать своими силами. У меня на предприятии работают люди с золотыми руками, и нам хочется сделать нашу малую родину чуточку комфортнее, безопаснее, заботливее. Поэтому сейчас, когда заканчивается сезон, у нас появляется возможность запланировать нашу социальную активность.

РАПАНЫ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЦЕННЫЙ БЕЛОК...

— А где используется ракушка рапаны? Я так понимаю, что она составляет большую часть моллюска — она используется где-то в дальнейшем?

— Раковину мы тщательно промываем и дробим, и у нас есть договора с некоторыми животноводческими фермами, которые добавляют богатую кальцием дробленую ракушку в пищу для животных. Кроме того, птицы и животные, которым дают такую добавку, реже болеют. Кстати, не только в этом ценность рапаны — крышечка, которая закрывает моллюска в ракушке, используется в косметологии и добавляется в крема, очень ценится десятками микроэлементов, которые она содержит. Так что планах — расширять наши услуги.

Кроме того, мне бы хотелось, чтобы николаевцы, которые вряд ли знают, что у нас в области добывается и обрабатывается такой деликатес, могли больше узнать о рапане, ее свойствах, о ее влиянии на экологию. Поэтому мы стали, наконец, выходить из своего маленького внутреннего мира в Парутино и завели страницу в Facebook, где постоянно будет размещаться информация из жизни предприятия, о наших социальных проектах, рецепты рапаны, мнения экологов и рыбаков.

ТРИ ПОПЫТКИ ДЛЯ ШЕФ-ПОВАРА

— Когда вы сами попробовали мясо рапаны?

— Когда начал производить! Готовила жена, и я теперь точно знаю, что любовь к этому блюду приходит с третьей попытки! Этот морепродукт очень важно не пережарить и не переварить, и вообще, чем меньше термообработки — тем лучше. Поэтому первый раз, готовя рапану, вы ее точно испортите. Второй раз — будет просто съедобно. И вот на третий раз вы сможете приготовить рапану как надо, и полюбите ее нежное мясо и изысканный вкус!

Мясо можно готовить как просто с заправкой из лука и моркови, так и в маринадах и просто политую лимонным соком — тут уже на вкус и цвет. Но особенно ценят этот белок спортсмены, люди, которые правильно питаются, соблюдающие диеты, кто заботится о своём иммунитете. Не следуют его употреблять только людям с индивидуальной непереносимостью, для остальных противопоказаний нет.

— Теперь будем следить за успехами «АЛМУСа»! Как говорится, обычно в нашей стране бизнесмены не просят у государства помощи, а просят хотя бы не мешать. Как у вас обстоят дела, требуется поддержка государства для этого вида бизнеса?

— Правильно говорят, мы пытаемся развиваться в условиях постоянных перемен, рисков и колебаний. Но пока получается. Единственная поддержка, которую бы хотелось получить от областной власти — это дорога. Ее к Парутино просто нет. Мы могли бы возить на завод школьные экскурсии, показывать, какие предприятия работают в области, у нас очень много внимания уделяется чистоте, детям было бы познавательно познакомиться с производством. Мы могли бы создать зону семейного отдыха у моря, где подавали бы блюда из рапан, возможно, в коллаборации с другими местными производителями. Но пока нет дороги, мы находимся, как на необитаемом острове, и отделены от мира разбитой дорогой. Вот здесь хотелось бы, чтобы местные власти подставили плечо.

Что касается государственной поддержки, то в нашей стране, в отличие от той же Болгарии или Турции, к большому сожалению, ее пока просто нет. Там государства даже дотируют предприятия, которые помогают экологии морей, собирая рапан. У нас же законодательство, регулирующее добычу рапан, всё ещё советских времён. То же разрешённое орудие лова — это драга Хижняка, представляющая собой по сути сваренную арматуру. Хотя сейчас уже в развитых европейских странах используют современные конструкции, которые совершенно безопасны для экологии морского дня, но в Украине до них у Министерства ещё, наверное, руки не дошли. Но я верю, что сейчас вниманию сохранения экологии и таким предприятиям, которые стоят на страже сохранения экологического баланса, будет уделено внимание и протянута рука помощи от государства. По меньшей мере, хочется в это верить.

— Уверены, они вас услышат! Спасибо за увлекательное интервью и желаем вашему предприятию развития и процветания, будем следить за вашими успехами!

Евгения Степанова, специально для Преступности.НЕТ