В Николаеве ГАСК оштрафовал общественную организацию «Дикий Сад» за самовольное строительство двух зданий на лодочном причале

Управление ГАСК Николаевского городского совета оштрафовало общественную организацию «Общество «Дикий Сад» за то, что оно самовольно построило два здания капитального характера, которые уже эксплуатируются.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Так, управление ГАСК проводило внеплановую проверку самовольного строительства по адресу: улица Набережная, лодочный причал № 14 в городе Николаеве, по соблюдению общественной организации «Общество «Дикий Сад» требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил. Во время проверки был выявлен ряд нарушений.

«Выполнение строительных работ без уведомления о начале выполнения строительных работ соответствующему органу государственного архитектурно-строительного контроля - по объектам строительства, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), что является нарушением пункта 1 части 1 статьи 34 ЗУ N 3038-VI «О регулировании градостроительной деятельности», пункта 13 ПКМУ № 466 от 13.04.2011р «Порядок выполнения подготовительных и строительных работ», - говорится в сообщении.

На земельном участке есть одно и двухэтажные здания капитального характера, которые эксплуатируются, что является долговременным нарушением части 8 статьи 39 ЗУ N 3038-VI «О регулировании градостроительной деятельности», пункта 12 ПКМУ № 461 от 13.04.2011 года «Вопрос принятия в эксплуатацию «объектов».

По результатам проверки общественная организация «Общество «ДИКИЙ САД» было признано виновным в совершении правонарушения предусмотренного Законом Украины «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности» и привлечено к ответственности в виде штрафа.

Напомним, что ГАСК из-за ряда нарушений оштрафовал фирму, которая за ₴1 миллион капитально отремонтировала внутриквартальный проезд по Бугскому бульвару.