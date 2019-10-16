Когнитивные технологии Украины. Часть Десятая. Историческая. Конструктивная

Пётр Стехин

О разрешающей способности реформационных решений, или как нам объединить Украину

www.mukola.net/ 7 Февраля 2012 г. 11:46

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"Однажды уже говорил: мы все

можем понять, почему мы бедные,

и мир знает, почему мы бедные,

потому что из такой системы вышли.

Но никто не поймет, почему мы глупые".

Президент Украины

Леонид Макарович Кравчук,

«…А независимость – одна»,

интервью главному редактору газеты

"Голос Украины", "Г.У.", 31.07.1992



Ми чудово розуміємо:

чим більш об'єднані ми будемо,

тим сильнішими будемо…

Ми повинні бути готові

відстоювати інтереси нашої держави,

наші національні інтереси

незалежно від нових викликів світу.

Президент України

Віктор Янукович,

«Реформування країни

має консолідувати суспільство»

www.president.gov.ua, 24.01.2012

Начнем с Леонида Макаровича.

Слегка и теоретически…

В седую старину, когда еще основанный и неизменно возглавляемый выдающимся советским ученым академиком И.В. Петряновым-Соколовым (доктор наук в 33 года, профессор и лауреат Сталинской премии в 34 года, кавалер ордена Ленина в 37 лет, и все это за работы в Атомном проекте!) научно-популярный журнал Академии наук СССР «Химия и жизнь» выходил с 1965 года по 1996 год тиражом 305 000 экземпляров по 12 номеров в год объемом 98-130 страниц каждый номер, в нем на последней странице велась постоянная довольно серьезная рубрика «Переписка».

Но однажды в этой рубрике проскочил такой хохмический перл: “Знаем, сказали нам специалисты, знаем, как делается гербовая бумага. Знаем, но не скажем!”

Так вот, вельмишановний Леоніде Макаровичу, наш Перший Президенте незалежної України, мы, системные когнитологи, то есть специалисты именно по глупологии и дуракометрии, знаем ответ на Ваш сакраментально-гениальный вопрос, который ни до Вас, ни после Вас никто открыто не задавал, и, в отличие от «Химии и жизни», скажем.

То-бишь, ответим.

В подробностях. Напишем, так сказать, картину маслом.

Но сначала – кто это «мы»? По Леониду Макаровичу

Леонид Макарович в этом отношении ясности не дал. А жаль!

Поэтому предлагаем наш собственный вариант этого самого «мы», но только теперь еще и с высоты изменений, происшедших в Украине с момента упомянутого интервью Первого Президента независимой Украины газете «Голос Украины», т.е. с 31 июля 1992 года. Какая замечательная панорама! Какая захватывающая перспектива! И как она подходит именно для выяснения того, кто же это такие «мы», которые «глупые».

А ответы лежат на поверхности. Можно сказать, «на ладони». На ладони жизни. Вот они:

«Мы» – это страна Украина, которая за 20 лет обвалившейся на нее в виде подарка независимости потеряла 6 миллионов своего населения физически как вымершего, и еще 6 миллионов виртуально как выехавшего на заработки по всему миру, страна, которая безобразно съехала вниз по всем индексам международной оценки.

«Мы» – это народ Украины, который допустил такие вопиющие факты в своей судьбе и влачит жалкое существование взаймы у своих же будущих поколений.

«Мы» – это власть Украины всех уровней и назначений, которая за 20 лет не смогла вывести свою страну даже на уровень 1990 года, т.е. до получения независимости.

«Мы» – это бизнес Украины, который прячется в оффшорах и в тени, теряет технологические уклады и катастрофически скатывается вниз по конкурентоспособности.

Вот такие все «мы», вельмишановний Леоніде Макаровичу? Верно?

И что, все глупые? Все, без исключения?

Оказывается, не всё так просто!

Это только на первый, совершенно поверхностный, обывательский взгляд, слова «глупость» и «дурак» являются примитивными, зачастую доходящими до оскорбления средствами унизительной характеристики человека.

Ну, это так, в повседневном обходе.

А на самом деле это – сложнейшие фундаментальные категории когнитологии, науки о познании человеком себя и окружающей действительности, причем о познании не ради удовлетворения праздного любопытства, а по суровой и жестокой необходимости повседневного, а иногда и посекундного, выживания, развития и процветания человека в исключительно недружелюбных для него, зачастую просто агрессивных, условиях.

И потому мы постараемся деликатно, обоснованно и с максимально возможной доступностью обсудить поднятый Ленидом Макаровичем вопрос – «почему мы глупые?».

Давно замечено, что успех любого дела, которым занимается человек, как минимум и прежде всего, зависит от точности, скорости, адекватности, устойчивости и гибкости тех его решений, которые он принимает и которыми он руководствуется в своей деятельности.

Добавим сюда еще и разрешающую способность решений, но это более сложное и очевидным образом более трудно представимое понятие оставим «на закуску».

А для успеха коллективных дел необходимы еще связность и совместимость индивидуальных решений, их строгая и непротиворечивая последовательность и, желательно, комплектность во времени, т.е. то, что называется интероперабельностью решений.

И, наконец, непременным для успеха условием является неукоснительное соблюдение так называемого «принципа концептуального единства проекта» на протяжении полного жизненного цикла решения, включая его замысел, формулирование, утверждение, реализацию и, что зачастую упускается, утилизацию. Проще сказать, принципа единства слова и дела на всем протяжении этого самого дела.

Подчеркнем, кстати, что именно по всем вышеперечисленным параметрам решений наша Украина существенно, а по некоторым и катастрофически, с ускорением, отстает от экономически развитых стран. И потому «пасет задних» во всех своих рейтингах меджународного оценивания.

Учтем затем, что вся наша повседневная жизнь всплошную состоит из проблем. Мы то и делаем, что ожидаем, замечаем, предвидим, обнаруживаем, обсуждаем, определяем, устраняем, упреждаем проблемы. Т.е., в целом – мы как-то решаем их, эти проблемы. Или не решаем. Или думаем, что решаем. Или, еще хуже, думаем, что решили, и пытаемся внушить это другим.

А что такое проблема…

Наберемся терпения и посмотрим, как в своем предисловии к книге Лорна Планкетта и Гая Хейла «Выработка управленческих решений. Опережающее управление», М., Экономика, 1984, Леонид Иванович Евенко, человек серьезный и авторитетный во всех нужных нам отношениях, коротко и исчерпывающе ясно просветил этот вопрос:

«Проблема - это разрыв между желаемым состоянием (прежде всего целями) той или иной системы и ее фактически наблюдаемым состоянием.

Решение - это средство преодоления такого рода разрыва, выбор одного из многих объективно существующих курсов действий (т. е. альтернатив), который позволяет перейти от наблюдаемого состояния к желаемому...

…Для классификации проблем и связанных с ними решений принципиальное значение имеет их отнесение к стандартным (рутинным) проблемам, которым соответствуют программируемые решения, и нестандартным (творческим) проблемам, которым соответствуют решения непрограммируемые.

Программируемое решение - это то, которое уже известно из прошлого опыта (или известен четкий алгоритм его получения); оно хранится в организационной памяти и сразу применяется или же рассчитывается по заданному алгоритму при возникновении стандартных и хорошо структуризованных проблем.

В отличие от этого выработка непрограммируемых решений требует новой информации, поиска ее нестандартных комбинаций, разработки и оценки ранее неизвестных альтернатив и т. п. Этот момент особенно важен для выбора правильных методов поиска решений проблемы, для анализа и обоснования решений.

Можно выделить шесть фаз стандартного процесса принятия решений: 1 - выявление проблемы; 2 – постановка проблемы; 3 - поиск решения проблемы; 4 - принятие решения; 5 - выполнение решения; 6 - оценка полученного результата.

… и как она устроена?

Каждая проблема соответственно может быть охарактеризована целями, альтернативами, затратами на их реализацию, моделью, объединяющей цели, альтернативы и затраты, критериями выбора наилучшей альтернативы.

Отнесение проблемы к тому или иному классу зависит от того, какова степень влияния неопределенности на эти ее элементы.

Если проблема настолько ясна, что известны не только ее цели, альтернативы, затраты, критерии, но и само наиболее рациональное решение, то она является стандартной, к ней применяются шаблонные правила принятия решений.

Если перечисленные элементы проблемы в основном ясны настолько, что они могут быть описаны не только качественно, но и количественно, но выбор решения из многих вариантов сложен, то принятие решений – это предмет исследования экономико-математического моделирования, а сама проблема является хорошо структуризованной.

Именно по стандартным и хорошо структуризованным проблемам могут быть выработаны программируемые решения.

Два других класса проблем - это проблемы слабоструктуризованные и неструктуризованные.

В первых из них цели, альтернативы, критерии, затраты известны лишь частично и их приходится выявлять при постановке и анализе проблемы. Методом, помогающим решать эти проблемы, является системный анализ.

Неструктуризованные проблемы наиболее сложны, нередко неясна сама их сущность, цели являются неопределенными, альтернативы их достижения требуют поиска, а критерии оценки неоднозначны и противоречивы. В решении таких проблем наиболее важную роль играют субъективные суждения руководителей и квалифицированных специалистов-экспертов.

Следует подчеркнуть, что между перечисленными классами проблем не существует, так сказать, строгого водораздела.

Многие новые проблемы первоначально ставятся как неструктуризованные и слабоструктуризованные, но по мере их анализа превращаются в проблемы хорошо структуризованные и даже стандартные.

Каждая хозяйственная организация постоянно имеет дело не только со стандартными проблемами, но и со всеми проблемами, хотя соотношение программируемых и непрограммируемых решений может различаться в зависимости от объективных условий ее деятельности и других факторов, определяющих степень неопределенности, с которой она сталкивается».

И что из этого следует?

Так вот, отсюда следует, что чтобы на основании всех перечисленных выше предпосылок определить, насколько успешен человек в настоящем и может быть успешным в будущем, необходимо изучить и понять, КАК он обнаруживает проблемы и КАК он принимает по ним решения. Ну и, разумеется, КАК он потом эти решения реализует, а также затем и утилизирует.

Именно вот это КАК, кстати, и составляет предмет научно-практической дисциплины с пугающим пока всех «нас» названием «системная когнитология» (“cognitium” по-латыни означает “познание”), в которой «…представления философии и психологии о естественных познавательных процессах соотносятся с идеями системного подхода как методологии познания. Цель данной дисциплины - выработать технологию извлечения знаний об объекте или предмете из информационных источников, ориентированную на системную организацию познавательной деятельности» (Новикова Т.В.).

И если этого КАКа по упомянутым выше параметрам заведомо недостаточно для решения проблемы, то успех ее решения может быть только фиктивным или временным. Он будет выглядеть со стороны либо как искреннее заблуждение или самообман («Ви дурак,..» – И.В.) либо как заведомая манипуляция сознанием (т.е. элементарный обман) лиц, оценивающих результаты действий человека на основании принятых им решений («…или враг народа?» – Сталин). Ясное дело, до поры, до времени. Шила-то в мешке не утаишь – такой беспощадный приговор как глупым, так и хитрым решателям проблем давно вынес наш мудрый народ.

И только решив какую-либо проблему до конца, т.е. пройдя полный путь от имеющегося до желаемого или необходимого, оказавшись в конечной точке этого пути, человек получает свой приговор – глуп он или умен, дурак он или гений – от такого же, как он, человека, от таких же, как он, людей, от народа, частичкой которого он является, от мира, в котором он живет, либо сразу после получения результата, либо через долгое время после него.

Подобного рода рассуждения верны по аналогии и для организаций, с той лишь приятной для нас разницей, что процессы организационных решений более доступны для изучения и анализа, чем мышление человека, особенно правополушарное, при принятии им решений.

Но вот незадача: чтобы выяснить, насколько человек или организация состоятельны в решении тех или иных проблем, за которые они берутся, надо дожидаться результата их «решательной» деятельности, т.е., что называется, «бить по хвостам». Никакого тебе опережающего управления!

А нельзя ли найти такую характеристику ЛПРов (Лиц, Принимающих Решения), индивидуальных или коллективных, которая бы показывала навскидку, способны ли они в принципе решать и решить проблемы определенного класса.

Оказывается, такая характеристика есть. И называется она – разрешающая способность решений.

Разрешающая способность решений: а это еще что такое?

По правде говоря, такого термина-словосочетания нет пока в природе. Мы сами придумали. Зайдите в Интернет хотя бы на Google, убедитесь сами.

Но не на пустом же месте и не ради же праздного интереса нам пришлось его придумывать.

Ведь что есть в Интернете?

Разрешающая способность объектива, глаза, фотоаппарата, фотопленки, микроскопа, видеоэкрана, радиолокационной станции – да, есть («Казань – брал, Астрахань – брал, Ревель – брал,..» Иван Васильевич…). Эту разрешающую способность можно обобщенно назвать оптической, и она сводится к возможности различать средством наблюдения наименьшие детали наблюдаемого предмета или изображения.

Так, например, разрешающая способность невооруженного глаза – 0,3 мм на расстоянии 0,5 м. На видеоэкране – это количество линий или точек на мм. На экране радиолокатора – это фактическое расстояние между сопровождаемыми несливающимися одиночными целями, а также минимальная разница в скоростях сопровождаемых целей.

А вот для решений такого параметра никто не ввел («…Шпака – не брал!» … меняет профессию). Это – когнитологическая катастрофа. Это означает, что теорией и технологией декомпозирования и агрегирования проблем, а, соответственно, решений никто уже давно всерьез не занимается, а все, что было до этого, забыто. Смартизация, понимаешь!

И готовятся, принимаются, реализуются решения по разрешающей способности домохозяйки: «Сахар и соль по вкусу». Или по разрешающей способности доиндустриальной России: «Плюс-минус лапоть». Причем не только у нас, во всем мире! Посмотрите на Давос-2012 и получите подтверждение. Из экономии места более яркие примеры не приводим, но они есть. Попозже сообщим.

Но истина-то на поверхности,..

Возьмем хотя бы базовую триаду инновационного менеджмента: миссия, визия, ценности, услышанную нами от Вячеслава Ивановича Чиченина. «Визия» по латыни значит – «видение». Только видение не оптическое, хотя немного и от него есть, а по преимуществу когнитивное, т.е. способность целеустремленно познавать мир и целенаправленно использовать полученные знания в виде решений, о которых словами Леонида Ивановича Евенко сказано выше.

Да и Артур Шопенгаэр говорил о том же, хоть и столетиями раньше: “Талант попадает в цель, в которую никто не попадает, а гений попадает в цель, которую никто не видит”. Заметим – снова «видит». Видение, понимаешь!

Но человек никогда не «видит», т.е. не ведает «всё», не решает «за всех», не управляет «всеми». Ограниченный наблюдательно-мыслительной пропускной способностью своего когнитивного канала, человек вынужден ограничивать себя частями мира, которые он в силах охватить и относительно которых он принимает решения – в пространстве и во времени, то есть тем, что называется «деталями картины мира».

А что в деталях кроется? Правильно! Дьявол, как давно и верно сказали немцы. Враг наш, поди. Ну, это если ими, этими деталями, мы не владеем. А если сполна владеем и управляем деталями, то в них поселяется уже Бог, союзник и поводырь наш по проблеме. Такие вот дела.

Итак, под разрешающей способностью решений мы будем понимать те части, или детали, объектов, явлений или процессов, до уровня которых принимаются и реализуются решения, обеспечивающие безопасное продуктивное существование этих объектов, явлений и процессов на протяжении всего их естественного жизненного цикла.

Договоримся также, что увеличение количества деталей, параметры которых учитываются при принятии и реализации решений, называется повышением разрешающей способности решений, а их уменьшение, «сворачивание» объекта, явления или процесса от мелких к более крупным частям или деталям – понижением, или загрублением, этой самой разрешающей способности решений.

О! Немножко полегчало!

Теперь уже обидные слова «глупость» и «дурак» приобретают совершенно нейтральную и вполне прагматическую, направляющую окраску – низкая разрешающая способность Лица, Принимающего Решение, и прежде всего относительно характера проблемы: стандартная она или хорошо структуризовання, плохо структуризованная она или вообще неструктуризованная, словом. Словом – «Не можешь распознать врага / И правду отличить от лести / И спотыкается нога / Как будто бы на ровном месте…» (Леонид Мартынов).

Тут можно выразиться еще ученее – когнитивная, т.е. познавательная, слепота. Как подслеповатый человек, не способный различить детали обрабатываемого им предмета, не выдаст продукцию высокого качества, так и человек, пораженный когнитивной слепотой, не сможет определить характер проблемы до начала ее решения, правильно оценить объем будущих усилий по ее решению и, соответственно, качественно и в срок решить ее.

Оказывается, и понятия, и состояния «глупость» и «дурак» вовсе не абсолютные, а вполне относительные. По отношению к делу, за которое человек или организация берется. Не зря же древние римляне говорили: «Всякий человек стоит ровно столько, сколько стоит дело, о котором он хлопочет».

Хорошая, оказывается, наука глупология. Полезная. И даже приятная. Особенно вместе с дуракометрией. А что, определение IQ не есть дуракометрия? Только в красивой упаковке. А суть – та же.

…или кое-что о знании как исходном системообразующем факторе,..

В очередном, тринадцатом выпуске ежегодника «Системные исследования. Методологические проблемы», выпущенном в 1981 году Всесоюзным научно-исследовательским институтом системных исследований (ВНИИСИ) Государственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ) и Академии наук (АН) СССР (384 стр., 6450 экз.), первой в книге и в первом разделе книги «Системный анализ и проблемы управления» была опубликована любопытнейшая и полезнейшая для нас статья С.В. Емельянова, Э.Л. Наппельбаума «Системы, целенаправленность, рефлексия».

Авторы:

Емельянов Станислав Васильевич, член-корреспондент АН СССР, директор Межународного научно-исследовательского института проблем управления, заместитель директора ВНИИСИ ГКНТ и АН СССР;

Наппельбаум Эрик Львович, заведующий группой ВНИИСИ ГКНТ и АН СССР, переводчик книг: Общая теория систем. Пер. с англ. В. Я. Алтаева и Э. Л. Наппельбаума. М.: «Мир», 1966; М.Месарович, Я.Такахара. Общая теория систем: математические основы. Пер. с англ. Э. Л. Наппельбаума под ред. В. С. Емельянова. — М.: «Мир», 1978 и многих других подобных.

Это, конечно, чудеса (правда, такое в сложных системах, каковыми являются сами системы, а тем более – теория о них, это скорее правило, чем исключение!), но авторами было авторитетно указано, что ни одно из около полусотни сложившихся к тому времени определений системы не является более или менее определенным. Это еще полбеды, подобное, в общем-то, характерно для сложных понятий.

Но они рискнули указать, что ни одно из этих определений не является продуктивным. А вот этот упрек, который всегда получали основатели и последователи Общей теории систем, выдвинутой еще Карлом Людвигом фон Берталанфи в одноименной книге, опубликованной 1931 году в Чикагском университете, и который так за 50 лет существования отвергнут не был, оказался настоящим бойцовским ударом. По-сути было указано, что Общая теория систем – платформа для дискуссии изощренных умов, и не более. Говорильня, словом.

А все потому, что, как обнаружили авторы, до них ни одно определение Системы не включало в себя «знание» ни в качестве фундаментально-методологической категории, ни в качестве обыденно-прагматического понятия. Вот это да!

Хотя, чему там удивляться!

Межполушарная асимметрия человеческого мозга, его лево-правополушарное устройство, было открыто Робертом Орнстайном (Орнштейн, Ornstein) случайно и побочно, в результате нейрохирургической операции разделения связи между полушариями только в 1972 году. А до того всеми считалось, что мозг человека симметричен, как у дельфина. У дельфина полушария поочередно работают и отдыхают. Удобно, но, оказывается, непродуктивно! А у человека, как потом уже потом, после Орнстайна, начали понимать еще глубже: разные они, полушария. Нашего головного мозга.

Левое полушарие рационально, его работу можно как-то вразумительно объяснить. Оно отвечает за непосредственную связь с окружающим миром, и имеет знаковую природу, т.е. может в явном виде анализировать и проектировать картину мира, в том числе и решения по его переустройству. Оно вырабатывает логичные, основанные на очевидном опыте, так называемые линейные, или традиционные, решения.

А правое – иррационально, оно оперирует образами, а к пониманию того, как оно работает, пока нет даже подходов (Д.А. Поспелов. Моделирование рассуждений. М.; Радио и связь, 1989). Правое полушарие синтезирует и хранит полную картину мира и является источником интуитивных, скачкообразных, прорывных, т.е. нелинейных, или инновационных, решений.

Так вот, даже после открытия Роберта Орнстайна должно было пройти 9 лет, пока наши братья-славяне, используя в качестве опорного понятия категорию «целенаправленность», не вышли на фундаментальный вывод: система может быть только тогда полной и продуктивной, если в нее в качестве ключевого элемента входит знание, и структурировали знание по трем координатам:

а) декларативного знания, направленного на конструирование представлений об альтернативах (что?) и ориентированного на аналитическое исследование, т.е. на то, чем занимается левое полушарие;

б) процедурального знания, направленного на конструирование представлений о действиях (как?) и ориентированного на синтетическое сведение частностей (деталей!) в единое целое во времени и пространстве – занятие для правого полушария;

в) ценностного знания, которое как раз и выстаивает в сбалансированную, гармонизированную, полную, неизбыточную и непротиворечивую цепь продукцию левого и правого полушария на основе критериев цели (зачем?),

на основе чего в два этапа сформулировали свое определение системы:

Предварительное:

«Системой называется специфический способ организации знаний о реальности, специально рассчитанный на наиболее эффективное использование этих знаний для осуществления некоторого целенаправленного взаимодействия с реальностью» (стр. 9).

Окончательное:

«Системой называется такой способ организации знания о реальности, при которой декларативная, процедуральная и ценностная составляющие целостного представления о ней внутренне согласованы между собой» (стр. 28-29).

Чем практически ценна для нас указанная позиция Емельянова-Наппельбаума?

В том, что, не заходя в дебри когнитивных процессов, которые надо еще изучать и изучать, именно на основании их парадигмы можно с уверенностью ответить на вопросы Леонида Макаровича, т.е. поставить общий диагноз нашей отсталости, бедности и глупости: процедуральная недостаточность!

Подтверждение?

А прочтите внимательно Послания Президентов Украины Верховной Раде Украины, начиная с 12 октября 1994 года и заканчивая «свежим», от 7 апреля 2011 года, эти, по сути, главные реформационные документы нашей страны.

Высокие ценности, закрепленные, кстати, в Конституции Украины, прописаны во всех Посланиях с исчерпывающей правильностью и полнотой.

Анализ ситуации и выработка альтернатив выполнены достаточно добросовестно и добротно.

Но как только дошли до реализации – полный гаплык!

И начинается этот гаплык с самих Посланий.

Ведь что такое Послание Президента?

Это стратегическая программа реформационно-инновационных действий для целой страны стоимостью в триллионы долларов. Это программа, задающая действия социальному процессору, как компьютерная программа задает действия процессору электронному. Правда, программа для социального процессора более размыта, нестрога, эластична, боле склонна к «сползанию» в область бытовой разрешающей способности решений («Сахар и соль по вкусу»).

Но все равно, Послание – это программа. А всякая программа состоит из операторов.

И потому Послание Президента как стратегическую программу можно рассматривать как совокупность операторов трех видов:

А) операторов состояния, по сути, представителей декларативного знания;

Б) операторов действия как представителей процедурального знания;

В) операторов цели как представителей ценностного знания.

Каждый оператор в Послании выражен определенной словесной конструкцией в виде отдельного абзаца, предложения или значащей части предложения.

Таких операторов в Посланиях бывает по нескольку тысяч, следовательно, каждый из них стоит по миллиону. Американских долларов!

Ясно, что они должны быть полны, неизбыточны, непротиворечивы и внутренне согласованы.

Ясно, что процессы реализации, которые запускает Послание Президента или самостоятельная Стратегическая программа, должны быть прямоточными, непрерывными, комплектными.

Ясно, что процесс реализации должен идти в русле «концептуального единства проекта» по принципу: «Президент сказал, народ выполнил!».

А теперь вопрос: кто-либо видел процедурально-технологический текст Послания или другой Стратегической программы, где каждый оператор стоимостью в миллион американских долларов имеет «личное имя», т.е. индивидуальный код, точный адрес, по которому любой рутинный ресурс, то ли оператор мониторинга с табличкой в руках, то ли компьютер с мощной программой обзора, сможет определить состояние выполнения этого оператора и, в целом, реализации Стратегической программы?

Мы такого не видели.

Мы не видели и не знаем о существовании таких текстов для государственных Стратегических программ, которые были бы структуризованы нумерацией, рубрикацией, кодированием вплоть до отдельного оператора – декларативного, процедурального или ценностного, соответствующими объему, сложности и ответственности задач, в них сформулированных.

Но мы видели их и работали с ними на строительстве кораблей. Больших. Сложных. Таких, как тяжелые авианосные крейсеры “Киев”, “Минск”, “Новороссийск”, ударный ракетный крейсер “Слава”. “Киев” и “Слава”, кстати, были головными кораблями серии. Об этом – отдельный разговор и попозже. На тему практических инновационных процессов.

Там таковыми операторами являлись чертежи, инструкции, процессы, упорядоченные системой ГОСТов, ОСТов, Нормалей и тому подобных стандартизирующих правил, на техническую, технологическую, организационную, административную и прочую проектно-производственную документацию, которая насквозь была пронизана кодами специальных классификаторов-справочников, заблаговременно подготовленных или разработанных в процессе научно-технической подготовки производственного процесса постройки корабля.

Такой порядок, только гораздо строже, был и на постройке крупнейших в мире самолетов. И самых мощных межконтинентальных баллистических ракет. И радиолокационных комплексов глобального обнаружения. Все это в Украине сооружалось, а кое-что сооружается и сейчас. Только вот, отработанные и испытанные технологии успешного строительства качественных и надежных особо сложных объектов особо важного назначения с высокой или недопустимой ценой ошибки при их применении по прямому назначению как-то не усвоены и не применяются нашими державостроителями и реформаторами.

Как будто страна с населением в 46 миллионами человек, проживающих на самой большой территории в Европе, проще корабля, самолета, ракеты или радиолокатора, хоть и глобального!

А жаль! Сколько потерь по причине этой процедуральной недостаточности, а если точнее, технологической отсталости в области решений, ну, а если совсем точно – откровенной глупости всех «нас», о которой так сокрушался Леонид Макарович, понесла наша страна, понес народ Украины!

... а также о сложности и непроходимом барьере Колмогорова

Но разве только «мы» являемся причиной и источником всех этих потерь? Ведь есть ещё окружающий нас мир, состоящий из десятков, сотен и тысяч объектов, явлений и процессов, близких и далеких, существенных и незначительных, от которых зависит наша жизнь, и за которыми мы должны хотя бы уследить, уже не говоря, что с ними мы вынуждены постоянно соприкасаться и бороться.

А способности человека весьма ограничены. Будь он хоть семи пядей во лбу, хоть Царем, Королем, Президентом, Главнокомандующим или просто Лидером. Одновременно он может удерживать внимание на 5-7 направлениях, не более, да и то непродолжительное время.

Иоганн Вольфганг Гете сказал как-то: «Сущность дилетанта состоит в том, что он недооценивает трудности того или иного дела». В этом смысле человек – генетический дилетант в смысле Гете, поскольку он воспринимает мир по законам громоздкости, т.е. оценивает «трудность того или иного дела» по количеству объектов, относительно которых он должен решить проблемы.

А мир устроен по закону сложности, которая определяется количеством связей между теми же объектами, и количество этих связей, как минимум, пропорционально квадрату числа объектов. Это в простейшем случае постоянных жестких связей, что в социально-экономических средах практически не встречается. Там рост сложности происходит гораздо быстрее.

Если кто еще не забыл, как выглядят графики линейной и квадратичной функций, то может легко себе представить, как медленно ползет вверх линейный график, и как лихо взмывает вверх парабола в зависимости от роста количества объектов, причем, чем выше, тем стремительнее!

Но что это означает? Да то, что «мы» недооцениваем «трудности того или иного дела» ровно на разницу расстояния между вертикально сопряженными количеством объектов точками на линии и на параболе. Нарисуйте и увидите сами! Вот отсюда и вся наша глупость, все наши беды, все наши кризисы, все наши потери!

Очень образно и доходчиво эта ситуация описана в книге: Компьютер-творец / Д. Мичи, Р. Джонстон; пер. с англ.: Р.Н. Кравец, Э.Л. Наппельбаума (и здесь – он!).- М.: Мир, 1987:

«Если бы мир, в котором мы живем, не менялся, то все было бы легко и просто; однако широту нашего познания и наших возможностей управлять нужно оценивать дробью. В числитель такой дроби следует поставить мощность наших средств познания и управления, а в знаменатель — сложность среды, в которой они будут применяться. Главным последствием технического прогресса является то, что эта среда становится все более искусственной, а, следовательно,— по самой природе процесса — все более сложной.

Итак, рассмотрим отношение познание/сложность. Пока числитель растет быстрее знаменателя, мы в выигрыше. В противном случае рано или поздно сложность окружающего мира начнет превосходить наши возможности его понимания и покорения. Эту переломную точку промышленно развитые страны прошли в последнее десятилетие: теперь все меньше людей заняты производством, но все больше — попытками уследить за тем, что же происходит».

Заметим на будущее последнюю фразу этой их цитаты. Пророческое наблюдение!

На этом «игры со сложностью» не кончаются.

Так, Джон фон Нейман в свое время высказал идею, что «когда степень сложности становится достаточно большой, реальный объект оказывается проще, чем его языковое представление», которая до сих пор не только не опровергнута, но подтверждается с угрожающей достоверностью.

А Андрей Николаевич Колмогоров, исходя из энтропийного представления сложности через длину программы в двоичном коде, описывающую переход системы из одного состояния в другое, пришел к выводу, что длина этих программ характеризуется четырьмя категорями чисел: «малых», «средних», «больших» и «очень больших», и что между числами разных категорий существует непроходимая грань, которую мы и назовем непроходимым барьером Колмогорова.

Далее – еще один лик сложности. Особенно проявляющийся в реформационных решениях, в их мотивировании и стимулировании.

При проведении реформ, которые всегда являются инновационными процессами со всеми вытекающими отсюда методологическими особенностями и инструментальными трудностями, важнейшее место занимает процесс опережающего объяснения сути реформ народу, т.е. многочисленным наблюдателям, для которых эти результаты неочевидны, а осознание которых парализовано кризисом. Ну, конечно же, кризисом, иначе зачем проводить реформы? От добра добра не ищут!

Так вот, здесь возникает проблема сведения сложных понятий и конструкций, как правило, профессионального характера, к обыденным рецептам простых решений, так назывемая проблема «нетранзитивности объяснения при изучении сложных объектов».

Первыми и, к сожалению, почти единственными исследователями, кто эту проблему поставил и указал пути ее решения, стали Аксель Иванович Берг и Борис Владимирович Бирюков. Именно они в научном споре с Нобелевским лауреатом Манфредом Эйгеном в 1979 году доказали принципиальное значение феномена сложности при объяснении или изменении реального мира, будь то возникновение жизни на Земле или явления в био-, социо- и ноосфере.

Особенно важным является вывод авторов о необходимости гармонизации поцессов детализации, т.е. по-нашему – разрешающей способности решений, и процессов воссоздания из этих деталей новой картины измененного мира.

Ну, теперь-то и выглядит все по-другому!

Теперь уже не «глупость», а низкая разрешающая способность решений человека или организации как последствия врожденной или приобретенной процедуральной недостаточности, вызванной непроходимым барьером Колмогорова, нетранзитивностью Берга-Бирюкова, принципиальной несводимостью фон Неймана и прочих, еще не изученных проявлений сложности.

Тепер уже «мы» – это не «дураки», а люди с низкой разрешающей способностью решений, опять же вызванной врожденной или приобретенной процедуральной недостаточностью вследствие расходящейся дисгармонии между когнитивной мощностью человека и возрастающей сложностью реального мира.

Не только не обидно, но и, что самое главное, конструктивно. Проблема сформулирована – значит, наполовину решена.

Оказывается, для успешного решения проблем нужно соответственно их сложности повышать разрешающую способность решений, т.е. доводить их точность до наименьшей неделимой на данный момент единицы – например, до отдельного человека («до кожного українця»), а внутри – до параметров, существенных для его выживания, развития и процветания как в настоящем, так и в будущем.

И не забывая при этом соединить детали «в то единое целое, которое они некогда составляли» (Элвин Тоффлер).

И находясь все время в системе координат международной оценки стран мира, желательно охватывая весь спектр этих систем во всем многобразии и связях индексов, в них отслеживаемых.

И, разумеется, устранять процедуральную недостаточность. Как, например, устраняют понятную и многим известную сердечную недостаточность: соблюдать режим, лечить, делать операцию, ставить протез.

А в нашем случае?

Чем ее, эту разрешающую способность решений, повышать, усиливать, обострять? Чем ее, эту процедуральную недостаточность, ликвидировать? Да еще соблюдая вышеуказанные ограничения?

Как чем? Компьютером! Лекарством от глупости и средством защиты от дурака!

Например, чтобы увеличить разрешающую способность человеческого зрения, применяют микроскопы, всякие и разные, телескопы, всякие и разные. Но как это происходит? Частички света – фотоны – от наблюдаемых объектов концентрируются (сгущаются) оптической или электронно-оптической системой и в таком виде подаются на глаз наблюдателя, что и позволяет видеть объекты в деталях, не различимых обычным глазом человека.

Подобную роль, конечно, по довольно отдаленной, но вполне работающей аналогии, для решений играет компьютер.

Компьютер тоже концентрирует в своей памяти разбросанные в пространстве и во времени данные, необходимые для обеспечения полного жизненного цикла решения, уплотняет во времени процесс обработки этих данных для получения или поддержки решения, визуализирует эти данные до и после обработки, обеспечивает непрерывность этапов полного жизненного цикла решения – сбора и первичной обработки знания или информации, генерирования, проектирования, утверждения, внедрения, реализации и утилизации решения.

И чем мельче детали объектов, явлений и процессов, решения относительно которых обсчитывает и поддерживает компьютер, тем выше и разрешающая способность решений, которую он обеспечивает. И тем выше качество решения, которое он поддерживает. Особенно наиболее сложного – реформационного.

Следует особо отметить, что под компьютером здесь понимается уже не отдельный компьютер, одиноко стоящий у пользователя, а информационно-коммуникационный ресурс, состоящий из компьютеров отдельных пользователей («толстых клиентов»), соединенных в единый комплекс Интернет-, Интранет- или Экстранет-сетями второго поколения (Web 2.).

Компьютер помогает преодолеть непроходимый барьер Колмогорова методом «тунельного перехода», как проходческая техника пробивает тунель под горами, чтобы попасть в нужное место, не карабкаясь по горным тропам, как солдаты Суворова на Сент-Готтардском перевале. Или методом «подземной выйны», примененном в американско-вьетнамской войне, когда вьетнамцами под позициями американских войск прокапывались туннели в десятки километров длиной, из которых вьетнамцы поражали противника с тыла, откуда их никто не ожидал.

Компьютер позволяет мгновенно решать задачи с высокой разрешающей способностью решений, не упуская обеспечивать сводимость результатов в решения более высокой иерархии. И повторять этот процесс итеративно, пока картина нового, желаемого или вынуждаемого мира не станет полной, неизбыточной и непротиворечивой.

С учетом того, что перечисленные преимущества компьютера в реформационных решениях являются далеко не исчерпанными, становится очевидным, что компьютер, повышая разрешающую способность решений, становится умножителем интеллектуальных способностей и усилителем политической воли руководителя любого ранга, а в условиях реформ, т.е. переходных процессов в сложнейшей и «огнеопасной» социально-экономической среде, просто штатным оружием в борьбе со сложностью, порождаемой этими процессами.

Управление реформами без адекватного компьютерно-коммуникационного ресурса – это война слабовооруженного войска реформаторов против до зубов вооруженного войска сложностей реальной жизни. Исход этой войны один – поражение, смерть или плен безоружных реформаторов. Как не раз уже было. Кругом грабли. Не наступить бы на них нынешним реформаторам! Вместе с «нами».

Но, ясное дело, все возможности компьютера ограничены когнитивной мощностью его пользователя, в данном случае – реформатора, который в равной мере должен владеть искусством представления мира как в деталях, так и в его неделимой целостности.

Выходит, мы нашли путь, каким надо двигаться.

Только вот – с чего же начать?

Само собой разумеется – с того, что есть, что уже имеется, что можно «пощупать», обо

что можно «опереться».

…И перейдем к Виктору Федоровичу.

Вплотную и практически

Для нашей задачи – к реформам Президента Украины Януковича. К чему же еще!

Да!

Да! Непопулярным.

Да! Неуклюже и даже несколько неконституционно проводящимся.

Да! С малым пока положительным результатом и множеством уже наработанного негатива.

Да! Содержащим внутренние противоречия и пока не вписывающимся в контекст европейской демократии.

Да! Стоящим перед угрозой обратимости, отката назад, как это уже не раз было.

Но!

Но! Являющимся РЕАЛЬНОСТЬЮ, в отличие от РИТУАЛЬНОСТИ всех предыдущих реформ, начиная с 1994 года.

Но! Имеющим Президента страны как конституционно-легитимного их инициатора, публично принявшего на себя полную и окончательную личную ответственность за их результаты.

Но! Поддерживаемым задекларированной и публично проявляемой политической волей Президента страны, целеустремленной на успешный их результат.

Но! Обеспеченным надежной, с умом спроектированной и с толком созданной Президентом страны вертикалью власти, ориентированной на реформы.

Но! И, наконец, мотивированным не скрываемым, а, наоборот, принародно провозглашенным намерением Януковича В.Ф. быть Президентом Украины 2 каденции, т.е. победить на следующих выборах в марте 2015 года.

А другого выбора на ближайшие 3 года у нас просто нет. У всех «нас».

Импичмент не выгорит.

Здоровья у Президента хватит.

Европе и миру – не до нас.

Следовательно, ближайшие 3 года для Виктора Федоровича Януковича как Президента Украины со всеми вытекающими отсюда его и «нашими» возможностями гарантированы, их надо максимально применить с пользой для себя, для города, для страны. Работая, как бы кому-нибудь ни было тяжело и неприятно, совместно с Президентом. В одной упряжке.

Такие вот дела…

Или кто-то предлагает подождать до следующих выборов: вот возьмем власть, вот придет другая власть, тогда и поработаем.

А куда тогда три года девать? Псу под хвост, как и предыдущие 20 лет беспрерывного, с ускорением, скатывания вниз по всем индексам всех мировых рейтингов?

В который раз – на одни и те же грабли?

Ну, нетушки!

Глупо! Непрактично! Себе же дороже.

Да и, в конце концов, что такое механизм реализации реформ на местном уровне? По большому счету не зависит он ни от Президента, ни от цвета политической силы. По сути – это все мы, горожане, николаевцы, украинцы. Водопровод и канализация, жилье и дороги, транспорт и мусор партийной принадлежности не имеют.

Город Николаев у нас один, и Украина у нас одна!

Поэтому

общественная организация «Николаевский городской интеллектуально-компьютерный клуб

“Третья волна”

выполняя свою уставную миссию проводника компьютерно-коммуникационных технологий в муниципальную жизнь Украины,

практически развивая слабо реализованную центральными властями блестящую инициативу Президента Януковича В.Ф. о проведении в 2011 году Года образования и информационного общества в Украине, последовательно продолжая свою собственную инициативу, изложенную в статье «Информационное общество нового тысячелетия начинается с Украины. А в Украине – с города Святого Николая»,www.mukola.net, 18 Мая 2011 10:08, руководствуясь указанием Президента Януковича В.Ф. о том, что «Реформування країни має консолідувати суспільство» объявляет 2012 год Годом информационного общества в городе Николаеве и призывает всех жителей нашего славного города, довольных и очень довольных, недовольных и очень недовольных реформами, которые начал и проводит Президент Украины Виктор Федорович Янукович, заняться, наконец, безусловно полезным для себя, для города и для страны делом, а именно – методом «народной стройки», или «української толоки», с привлечением лучших умов города, Украины и мира, компетентных в этой проблематике, на нашем собственном, ни от кого не зависящем, облачном Интранет-ресурсе Клуба «Третья волна» практически неограниченной мощности создать механизм качественной и надежной реализации реформ Президента Януковича на местном уровне, для чего, как минимум, в 2012 году выполнить следующие работы:

город Николаев

1. Развернуть и инструментально-технологически обеспечить необратимую реализацию общегородских общественно-муниципальных проектов в городе Николаеве под прямым руководством и при непосредственном участии Николаевского городского головы Чайки Владимира Дмитриевича и Николаевского городского совета в полном составе:

1.1. «Общественно-муниципальная социально-компьютерная сеть информационной поддержки реформ Президента Януковича в городе Николаеве»;

1.2. «Николаевский городской центр ситуационно-стратегического управления как механизм реализации реформ Президента Януковича на муниципальном уровне и опытный полигон для Общегосударственного Ситуационно-стратегического центра Президента Януковича В.Ф. по управлению реформами в Украине на местном уровне»;

1.3. «Местное информационное общество нового тысячелетия города Николаева»;

1.4. «Родители города Николаева – против наркотиков! »;

1.5. «Реестр улиц и адресов города Николаева как макетный образец-прототип Общегосударственного реестра улиц и адресов Украины»;

1.6. «Реестр физических лиц города Николаева как макетный образец-прототип Общегосударственного реестра физических лиц Украины»;

1.7. «Территориально-организационная топология города Николаева»;

1.8. «Конкурентоспособный город Николаев» в составе:

1.8.1. «Разумный город Николаев»;

1.8.2. «Духовный город Николаев»;

1.8.3. «Здоровый город Николаев

1.8.4. «Сильный город Николаев»;

1.8.5. «Единый город Николаев».

Николаевская область

2. Инициировать и инструментально-технологически обеспечить необратимую реализацию общеобластных общественно-муниципально-государственных проектов в Николаевской области под прямым руководством и при непосредственном участии Главы Николаевской облгосадминистрации Круглова Николая Петровича, Николаевского областного совета в полном составе, глав райгосадминистраций, городских, поселковых голов, городских, поселковых и сельских советов в полном составе:

2.1. «Создание и практическое применение общественно-муниципальной социально-компьютерной сети информационной поддержки реформ Президента Януковича в Николаевской области»;

2.2. «Создание Николаевского областного центра ситуационно-стратегического управления как механизма реализации реформ Президента Януковича на местном уровне и опытного полигона для Общегосударственного Ситуационно-стратегического центра Президента Януковича В.Ф. по управлению реформами в Украине на местном уровне»;

2.3. «Построение местного информационного общества нового тысячелетия на примере Николаевской области»;

2.4. «Родители Николаевщины – против наркотиков! »;

2.5. «Реестр улиц и адресов Николаевской области как макетный образец-прототип Общегосударственного реестра улиц и адресов Украины»;

2.6. «Реестр физических лиц Николаевской области как макетный образец-прототип Общегосударственного реестра физических лиц Украины»;

2.7. «Территориально-организационная топология Николаевской области»;

2.8. «Николаевщина конкурентоспособная» в составе:

2.8.1. «Разумная Николаевщина»;

2.8.2. «Духовная Николаевщина»;

2.8.3. «Здоровая Николаевщина»;

2.8.4. «Сильная Николаевщина»;

2.8.5. «Единая Николаевщина»;

Регионы Украины

3. Инициировать и запустить стартовую инструментально-технологическую поддержку общенациональных общественно-муниципально-государственных проектов на региональном уровне под прямым руководством и при непосредственном участии Председателя Совмина АРК, Верховного Совета АРК, Глав облгосадминистраций, Областных советов в полном составе, Глав Киевской и Севастопольской горгосадминистраций, Киевского и Севастопольского советов в полном составе, глав райгосадминистраций, городских, поселковых голов, городских, поселковых и сельских советов в полном составе :

3.1. «Создание и практическое применение региональных общественно-муниципальных социально-компьютерных сетей информационной поддержки реформ Президента Януковича на местном уровне»;

3.2. «Создание Региональных центров ситуационно-стратегического управления как механизма реализации реформ Президента Януковича на местном уровне и опытного полигона для Общегосударственного Ситуационно-стратегического центра Президента Януковича В.Ф. по управлению реформами в Украине на местном уровне»;

3.3. «Построение местного информационного общества нового тысячелетия в регионах Украины»;

3.4. «Родители регионов Украины – против наркотиков! »;

3.5. «Реестры улиц и адресов регионов Украины как макетные образцы-прототипы Общегосударственного реестра улиц и адресов Украины»;

3.6. «Реестры физических лиц регионов Украины как макетные образцы-прототипы Общегосударственного реестра физических лиц Украины»;

3.7. «Территориально-организационная топология регионов Украины;

3.8. «Конкурентоспособный регион Украины» в составе:

3.8.1. «Разумный регион Украины»;

3.8.2. «Духовный регион Украины»;

3.8.3. «Здоровый регион Украины»;

3.8.4. «Сильный регион Украины»;

3.8.5. «Единый регион Украины».

Украина в целом

4. Инициировать и запустить стартовую инструментально-технологическую поддержку общенациональных общественно-муниципально-государственных проектов на центральном уровне под прямым руководством и при непосредственном участии Президента Украины Виктора Федоровича Януковича и Верховной Рады Украины в полном составе:

4.1. «Создание и практическое применение Общенациональной социально-компьютерной сети информационной поддержки реформ Президента Януковича на местном уровне»;

4.2. «Создание Общегосударственного Ситуационно-стратегического центра Президента Януковича В.Ф. по управлению реформами в Украине на местном уровне»;

4.3. «Построение местного информационного общества нового тысячелетия в Украине»;

4.4. «Родители Украины – против наркотиков! »;

4.5. «Общегосударственный реестр улиц и адресов Украины»;

4.6. «Общегосударственного реестра физических лиц Украины»;

4.7. «Территориально-организационная топология Украины»;

4.8. «Украина конкурентоспособная» в составе:

4.8.1. «Разумная Украина»;

4.8.2. «Духовная Украины»;

4.8.3. «Здоровая Украина»;

4.8.4. «Сильная Украина»;

4.8.5. «Единая Украина».

Мероприятия в Николаеве

5. В обеспечение и на основе наработок по вышеперечисленным и другим проектам подготовить и провести следующие мероприятия:

5.1. Сформировать Интранет-сетевую Рабочую группу по созданию Общественно-муниципальной социально-компьютерной сети информационной поддержки реформ Президента Януковича в городе Николаеве и обеспечить ее результативное функционирование;

5.2. Сформировать Интранет-сетевую Рабочую группу по созданию Николаевского центра ситуационно-стратегического центра управления реформами Президента Януковича В.Ф. на местном уровне и отработке принципиальных проектных решений для Ситуационно-стратегического центра Президента Януковича В.Ф. по управлению реформами в Украине на местном уровне и обеспечить ее результативное функционирование;

5.3. Торжественно провести 17 мая 2012 года Николаевский городской день информационного общества в честь объявленного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций Всемирного дня информационного общества с привлечением соответствующих структур ООН;

5.4. Провести в День города Николаева 8-9 сентября 2012 года Первую Международную научно-практическую конференцию «Местное информационное общество нового тысячелетия и его роль в будущем человечества»;

5.5. Провести в День местного самоуправления 7 декабря 2012 года общегородской конкурс на звание “Лучший строитель местного информационного общества города Николаева”.

И что, можно прорваться?

Да, можно!

Хотя и не сразу, но идти этим путем можно и нужно. Наверняка!

И выходить на него пораньше!

Дело в том, что Иммануил Валлерстайн, ученик и последователь Фернана Броделя, благословлённого самим Господом Богом автора фундаментального трехтомного труда «Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.», прогнозирует время жизни существующего сегодня монетарного миропорядка в 40-50 лет.

А Клаус Мартин Шваб, Основатель и Президент Всемирного экономического форума, лоцман корабля мировой экономики в рифах глобализации, благословлённый сильными мира сего, по результатам Давоса-2012 выразился еще более определенно: нынешняя модель монетарного капитализма себя исчерпала, и надо искать новую, которую он назвал «талантизмом».

А Мичи и Джонстон увидели это еще 25 лет назад (помните – «рано или поздно сложность окружающего мира начнет превосходить наши возможности его понимания и покорения. Эту переломную точку промышленно развитые страны прошли в последнее десятилетие»?), но они же представители самой мощной в научном отношении державы – США!

И потому мы считаем возможным без особых предисловий и дополнительных обоснований подтвердить и развить нашу прорывную инициативу «Информационное общество нового тысячелетия начинается с Украины. А в Украине – с города Святого Николая», опубликованую Интернет-ресурсом www.mukola.net, 18 Мая 2011 10:08.

Идея, конечно, безумная. Признаем самокритично – Остап Ибрагимович со своими Нью Васюками просто отдыхает! Сплошная хлестаковщина!

Стоп, однако!

Ведь говорил же как-то Альберт Эйнштейн, что открытия делают только дураки, потому что они не знают, что это невозможно. И Нильс Бор утверждал как-то, что эта идея недостаточно безумна, чтобы быть верной.

Выходит, классики на нашей стороне: безумная идея, выдвинутая дураками, все-таки имеет право на жизнь. И даже на долгую. Благополучную.

Правда, если по-серьезному, то ни дураками, ни безумием здесь и не пахнет. Мы просто знаем закономерности неравновесного мира, в котором малейший сигнал на входе может привести к непредсказуемо большому сигналу, т.е. результату, на выходе.

Сопутствующая нам неравновесность нынешнего мирового порядка очевидна. Деривативный пузырь скоро лопнет с оглушительным грохотом и сокрушительными последствиями. Только бы без войны. Любой. Что глобальной, что локальной. Что ядерной, что обычной. Развитый мир, который диктует сегодня исключительно монетарные координаты международной оценки стран, где мы точно плетемся в хвосте, сам достаточно скоро рухнет вместе со своей этой системой координат.

На смену временной 400-летней монетарной модели мира приходит вечная гуманитарная модель мира, в котором высшей ценностью будут не деньги, как сейчас, а действительно человек. А не в эту ли сторону клонит Клаус Шваб со своим «талантизмом». Ведь талантом обладает только человек. Человек разумный. Человек духовный. Человек здоровый.

Сам переход будет драматическим и не мгновенным. Именно в это время открываются возможности для умных, сплоченных, сильных и быстрых народов занять свое лучшее место не по финансовым возможностям, а по человеческому капиталу. Который у нас в Украине значителен, но не очень заметен. Так сказать, «на лицо ужасные, добрые внутри» (Бриллиантовая рука).

Основываясь на прогнозе Валлерстайна, «приговоре» Шваба, наблюдении Мичи и Джонстона, подтверждаемых фундаментально законами мировой неравновесной динамики и очевидно – самой жизнью, продемонстрируем еще один, заключительный пример, как повышение разрешающей способности решения может решить двуединую задачу, поставленную Президентом Януковичем В.Ф.: путем реформ поставить Украину в ряд высокоразвитых стран и одновременно на основе реформ консолидировать, т.е. сплотить, общество.

Но окружающий нас мир спать не будет. Не одни мы такие умные и шустрые!

Поэтому работать придется одновременно по двум парадигмам – монетарной и гуманитарной, которые сейчас, хоть и слабо, но пересекаются. Воспользуемся этим.

Но работать придется «всем миром». Работать разумно. По законам общенационального когнитивного резонанса. «Методом народной стройки». Согласованно и мощно. На языке мира.

А мир живет языком рейтингов, или индексов международного оценивания. Можно сказать, что разрабатывают и выставляют эти оценки все, кому не лень. Но это – реальность.

И вон их, как минимум, сколько:

1. Анализирующие институционально-экономическую сферу:

1.01. Индекс конкурентоспособности стран (Competitiveness Index);

1.02. Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index);

1.03. Индекс перспективной конкурентоспособности стран (Growth Competitiveness Index);

1.04. Индекс конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index);

1.05. Рейтинг конкурентоспособности, IMD, (Лозанна, Швейцария);

1.06. Индекс развитости информационной среды (Networked Readiness Index);

1.07. Индекс способности к инновациям (Innovation Capacity Index);

1.08. Индекс конкурентоспособности производства (Industrial Development Index);

1.09. Индекс инвестиционной привлекательности (FDI Сonfidence Index);

1.10. Индекс привлечения прямых иностранных инвестиций и индекс потенциала привлечения прямых иностранных инвестиций, Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

2. Анализирующие качество институтов:

2.1. Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom);

2.2. Индекс экономической свободы (The Heritage Foundation & The Wall Street Journal);

2.3. Индекс глобализации (Globalisation Index);

2.4. Индекс глобализации (A.T.Kearney & Foreign Policy);

2.5. Индекс глобализации KOF (Швейцарский институт исследования бизнес-циклов);

2.6. Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index);

2.7. Индекс восприятия коррупции (Transparency International);

2.8. Индекс экономики знаний (Knowledge Economic Index).

3. Анализирующие социальное развитие и степень социального расслоения населения:

3.1. Индекс развития человеческого потенциала (Human Development Index);

3.2. Индекс, учитывающий неравенство в распределении национального дохода (Income Distribution Adjusted Index);

3.3. Индексы нищеты населения для развивающихся и развитых стран (Human Poverty Index, HPI-1, HPI-2)

(Источник:Анохина Е.М. + Сидоренко O.)

Не забудем также о беспощадных в своих оценках международных кредитных рейтинговых агентствах Stanard & Poor’s, Moody's, Fitch.

Не имеет значения, соответствуют они действительности или ловко, с умыслом выставлены. Встречается и такое, и сякое, хотя, в основном, в отношении Украины они во многом сходятся. Да и какое это имеет значения? Слово сказано, «пошло гулять по свету» (Евгений Винокуров),«а ты догони их и расскажи им, что у тебя только сын!» (старый еврейский анекдот).

Поэтому проводить и оценивать реформы нужно в координатах систем этих международных оценок, которых, этих систем, как минимум, 21. А в каждой системе – в среднем - 50 показателей, по которым оценивание производится конкретно, количественно или качественно, итого – 1000 показателей.

А каждый показатель выводит нас на конкретные законодательно закрепленные функции или действия общества, власти, бизнеса, которые обеспечивают величину этого показателя. Этим объектам, которыми надо управлять, уже несть числа.

Но если учесть иерархический характер формирования этих показателей, а, соответственно, и действия всех участников реформ по территориально-административной иерархии страны, то – туши свет! «Самашедчие деньги!» (как говорил Аркадий Райкин).

Ясно, вручную эта задача не решается!

Уже попробовали. Не тысяча, а единственный показатель – «простота ведения бизнеса», введенный Всемирным Банком. И тот позорно продули! Собирались поднять на 40 пунктов, со 142 на 102 место, а оказались на 152-м месте из 183 стран. По одному показателю даже не получилось, а тут – тысяча, да еще умноженная на количество обеспечивающих действий и на количество реформируемых объектов!

Вручную такая задача не решается принципиально. То есть, существующими методами и средствами – никогда!

Где же выход?

А что мы делаем, когда опоздали на поезд, а другого нет, и приехать к месту надо, кровь из носу, точно в срок? Правильно, хватаем такси или любую подвернувшуюся автомашину, и «перехватываем» поезд на какой-нибудь следующей остановке. Куда успеем.

Но почему и зачем так спешить? Тратиться, волноваться? Да потому что впереди – непреодолимое ограничение, временной стопор: опоздал – вывалился. Навсегда.

А что, с Украиной не так? Однако непреодолимое ограничение выставить некому: народ «внемлет», власть – спит, бизнес – оффшорит. А нынешнему хищному монетарному миру только это и надо – пусть дурные глупеют, посильнее и подольше. Так легче «доить», а если попросту – грабить. При попустительстве тех же народа, власти, бизнеса. И после этого еще надо спрашивать – почему мы глупые? А, Леонид Макарович?

«Вручную» отстали, так надо догонять на машине. Электронно-вычислительной. Работающей в глобальной сети. Т.е. на компьютере в его обобщенном смысле, указанном выше. Причем в новейшей модификации, которую еще не освоили конкуренты. Только тогда и можно обогнать, не догоняя. Прыжком, скачком, прорывом. Полетом, перелетом, наконец. Как НЛО. Летает здорово, а как – непонятно.

Именно такой «компьютер» в виде целеустремленной социально-компьютерной проектно-аналитической Интранет-сети управления реформами на местном уровне на базе освоенной нами инструментальной “.NET”-платформы Корпорации Microsoft мы предлагаем уже почти 2 года, с того момента, как только Президент объявил о своей решимости проводить реформы.

Не понадобилось!

Ото ж! А в невмілого й рученьки не болять!

Чего проще, взять один-единственный показатель международного оценивания из тысячи, и «поднять» аж на 40 пунктов вверх! И провалить его на 10 пунктов вниз.

А как же тогда с объявленной Президентом Януковичем В.Ф. выводом Украины в число наиболее экономически развитых стран мира (G 20)?

Пусть с G 20 и случился кофуз, подставили Президента его советники (стран там на самом деле 42, а разбег душевого ВВП в этом странном и разношерстном собрании стран от 2 500 до 40 000 долларов при наших средних 7 500 долларах, так на кого нам там равняться?), но направление движения выбрано правильно. Вектор есть. В международной системе координат! Теперь дело – за скоростью.

А скорость, она машиной достигается. Как при погоне за поездом, на который опоздали. Только вычислительной. Потому что решения, особенно и прежде всего, реформационные, без больших вычислений ну никак не получаются. Ни качественными, ни надежными, ни безопасными, ни, в конце концов, продуктивными, результативними, словом, полезными народу – сразу или в будущем.

И толчок дан. С места сдвинулись. Есть Программа Президента «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», есть Послание Президента «Модернизація України – наш стратегічний вибір», есть новая структура государственного управления, ориентированная на реформы, есть Национальные планы реализации Программы. На такой высокий уровень разрешающую способность реформационных решений до Президента Януковича еще никто не выводил!

Выводили? Посмотрим.

Ну чего стоит, например, стоит Программа «Український прорив - для людей, а не для політиків» с разрешающей способностью программных операторов и, соответственно, реформационных решений с точностью до раздела Программы и с «отцом-основателем» Программы Ю.В. Полунеевым на 91-м месте в списке депутатов фракции БЮТ! Да для таких людей положено 3-е место и в списке, и в партийной иерархии, даже если он и не член партии. Но это если лидер партии твердо намерен реализовать Программу, а не пиариться на ней.

Да и прос.…, извините, «просвистеть» беспрецедентный для Украины Интернет-ресурс – готовую социальную сеть «Ідеальна країна» – мог только «талантливый» реформатор. С такими технологиями можно было 15% преимущества себе обеспечить. Тогда и нынешних проблем бы не было! Но – когнитивно-компьютерная недостаточность, понимаешь. Себе же во вред. Не уберечь даже себя, какое там спасение Украины!

Вот так работает загрубление разрешающей способности реформационных решений, порожденное когнитивно-компьютерной недостаточностью, а если проще – рядовой глупостью, замешанной на синдроме личной непогрешимости реформаторов.

Урок, впрочем, универсальный.

Потому что граблей для всех хватает!

И для нынешней власти – тоже.

О первых граблях мы уже сказали – недопустимое загрубление разрешающей способности реформационных решений. Укрупнение деталей, так сказать.

Вторые – несоблюдение концептуального единства проекта, вызванное первыми. Сказанное – не сделано.

И третьи, как минимум, грабли – инструментально-технологическая недостаточность реформационных решений, вызванная когнитивными непроходимыми барьерами Колмогорова и элементарной тупой человеческой жадностью, которая «распиливает» государственный и местные бюджеты «под информатизацию по-украински», сколь бессистемную, столь же немощную и деструктивную.

А что держава? «Внемлет»!

«2011 рік – Рік освіти та інформаційного суспільства», объявленный Указом Президента Украины от 30.09.2010 № 926/2010, позорно провален.

А где «Національна рада з питань розвитку інформаційного суспільства при Президентові України під його головуванням», которую «найближчим часом, поряд із затвердженням Стратегії розбудови інформаційного суспільства має бути створено» согласно Посланию Президента Украины «Модернізація України – наш стратегічний вибір», представленному им лично Верховной Раде Украины еще 7 апреля 2011 года?

«Найближчим часом» – это когда? Через 9 месяцев, которые прошли, а конца не видно? Уже и родить можно! Да и не в правилах это Президента Януковича, который, кстати, ввел для всех своих инициатив МЕСЯЧНЫЙ срок контроля исполнения вместо КВАРТАЛЬНОГО у предыдущих Президентов. То есть сам Президент уже повысил разрешающую способность своих реформационных решений минимум в 3 раза. А как остальные? Его подчиненные?

Например, какая может быть Стратегія розбудови інформаційного суспільства без механизма ее реализации, являющегося, в конечном счете, предметом труда недавно созданной Указом Президента Украиныот23 ноября 2011 года №1067/2011 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та Інформатизації, когда в ней отсутствуют члены, профессионально подготовленные для выработки государственной политики и принятия окончательных государственных решений в области информатизации и, тем более, развития информационного общества, как указано в Положении о Комиссии. Одни связисты и ни одного компьютерщика. В этой важнейшей, мозго- и разумопорождающей для целой страны структуре загрубление разрешающей способности реформационных решений вообще доведено до нуля!

Выходит, информатизация и информационное общество, как были, так и остаються «беспривязными» и «бесхозными», как и в прежние времена – до Женевского и Тунисского саммитов 2003-2004 годов и после. А ведь это – мозги общества, его разум. Интеллектуальный ресурс реформ! Как без них прожить реформам, представит себе не можем!

Это у нас

А в СНГ, в котором Украина де-юре не является государством-членом, относясь к государствам-учредителям и государствам-участникам Содружества, между прочим, 2012 год объявлен годом информационного общества.

И что, он там будет проведен так же безалаберно и безрезультатно, как и наш «2011 рік – Рік освіти та інформаційного суспільства»?

Не стоит надяться, там динамика взята покруче нашей. Это было видно еще в 2003 году, на Международном конгрессе по вопросам информационного общества 2-3 декабря 2003 года, в котором мы принимали личное активное участие. Конкуренты под боком, понимаешь.

Ну, а что из этого?

Да то, что, так до сих пор и не понято ни народом, ни властью, ни бизнесом, что «информационное общество» – это разумное, духовное, здоровое, сплоченное общество. Это общество с развитыми, мозгами, обогащенными заниями об объектах, явлениях и процесах, которые, и только они, способны вывести Украину из того болота, в котором она сей час находится, в элитный клуб развитых стран мира, как это провозгласил Президент Янукович в своей предвыборной программе и на что направлены провозглашенные им реформы.

Глупеем, Леонид Макарович, глупеем. И никто не поймет, почему. Кроме «нас». Нас самих. «Нам» самим надо, наконец, расписаться в собственной глупости, признать, что мы-таки – дураки! Круглые. Пока.

А дурак, себе или людям сказавший, что он дурак – это уже гений. Образ Мюнхаузена, вытаскивающего самого себя за волосы – не такая уж метафора, т.е. сравнение. Понимая лично и обнаруживая публично свою когнитивную недостаточность, человек поднимается над своей глупостью, пробивает непроходимый барьер Колмогорова и оказывается на новом уровне мышления, не доступном для других. А это уже – конкурентоспособность. Универсальная. Глобальная. Всех времен и народов. Пропуск в элитный клуб стран.

Так давайте понимать и признавать! Делом!

Только понимание приходит не в буклетной агитации политиков и не в фривольных коментах местных троллей, а в тщательной, добросовестной, объективной проектно-аналитической работе креативних личностей. Довольно рутинной. Скучной. Революции совершать ой как весело, а вот закреплять их завоевания – такая скукотища.

Но это работа – для элиты. Когнитивной. Деятельностной. Словом, креативной.

А есть она у нас, эта элита? Давайте искать! Среди где? Да среди нас же, родимих!

Дорогие наши Николаевцы!

Сторонники и противники реформ Президента Януковича, друзья и враги Президента!

Хватит валять дурака и раскачивать вагон, утверждая, что мы куда-то едем. Мы пока только катимся. Вниз. С ускорением.

Предлагаем работать по документам. Официально опубликованным. В рамках их внутренней полноты, неизбыточности, непротиворечивости.

Предлагаем работать с людьми. Официально к реформам причастными. В рамках их законных интересов, прав и обязанностей.

Предлагаем работать на единой проектно-аналитической Интранет-платформе Клуба «Третья волна», которую мы предоставляем.

Предлагаем работать в Рабочей группе по созданию механизма реализации реформ Президента Януковича В.Ф. на местном уровне на примере города Николаева.

Все возражения, что чего-то нехватает для продуктивной работы на наше общее будущее, за 20 лет исчерпаны.

Исчерпаны также все помехи для продуктивной работы, кроме, разумеется, главного органа у плохого танцора. Но это уже – не наш профиль.

Что для этого нужно?

Сообщить по адресу stekhinpdm@rambler.ru о своем желании работать в Группе.

Получить высланный нами по Вашему запросу наш Интранет-браузер и коды доступа к нашей сети для работы в составе Группы.

Иметь или получить свободный доступ к непосредственно подключенному к Интернету компьютеру с начальной оперативной памятью 1 Гб (лучше – 2Гб), со свободным пространством на жестком диска в 10 Гб, операционной системой Windows 7 со «свежеустановленным» непосредственно перед инициацией браузера пакетом Microsoft .NET Framework 4.0 или WindowsXP+ServicePac 3 также со «свежеустановленным» непосредственно перед инициацией браузера пакетом Microsoft .NET Framework 4.0 .

Установить у себя высланный нами по Вашему запросу наш Интранет-браузер и коды доступа к нашей сети для работы в составе Группы.

А дальше – по ходу инновационного процесса, содержание и скорость которого будем определять коллективно, в идеале хотелось бы единогласно, по консенсусу, по-японски.

Что получат все и каждый от работы в Группе?

Известно, что ничто так не сближает людей, как совместная дружная работа по достижению высоких полезных и реальных целей.

Сознательное повышение разрешающей способности реформационных решений до уровня отдельного показателя всех систем международного оценивания Украины и функций и объектов, их обеспечивающих, потребует для своей реализации усилий многих энтузиастов, которые разделены временем и пространством, не имеют пока доступа к настоящему делу, но которые не могут не творить, не могут не действовать. И, мы уверены, они придут к нам!

Соединенные удобным и честным проектно-аналитическим общением на нашей Интранет-платформе, прошедшие сложный и ответственный путь высокотехнологичной когнитивной коллективной работы на конечный результат высокой значимости, эти энтузиасты станут креативной элитой народа, основой информационного общества Украины нового тысячелетия, мощным локомотивом ее движения в клуб высокоразвитых стран.

А очищенное таким образом от глупости и дураков «реформування країни» быстро и надежно «консолідує суспільство», о чем так мечтает наш Президент, в чем нуждаемся все «мы», и без чего Украине не выжить!

С уважением ко всем, кто дочитал до конца

этот длиннющий и утомительный материал

Стехин Петр Дмитриевич,

Президент Николаевского городского

интеллектуально-компьютерного клуба

«Третья волна»

stekhinpdm@rambler.ru. (было)

stekhinpdm@ukr.net (есть)

050 824 62 58,

0512 37 32 67

P.S.

Какие старые слова,

А как кружится голова,

А как кружится голова…

Октябрь, 2019 г.