В Николаевской ОГА хотят потратить 2,3 миллиона «Энергоатома» на строительство моста через реку возле Южноукраинска

Предприятие НАЭК «Энергоатом» профинансирует строительство береговых частей мостового перехода НЖМ-56 и обеспечение безопасности эксплуатации мостового перехода НЖМ-56 через Южный Буг между селом Богдановка Доманевского района и пгт Константиновка Арбузинского района Николаевской области.

Об этом свидетельствует информация опубликованная на сайте публичных закупок Prozorro.

Тендер на предоставление услуги объявило Управление капитального строительства Николаевской ОГА 7 октября. Ожидаемая стоимость работ - 2 миллиона 325 тысяч 664 гривны. Аукцион должен состоятся 23 октября. Срок выполнения работ до 31 декабря 2019 года.

В тендерной документации сообщается, что источником финансирования объекта являются собственные средства государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» выделенные на завершение строительства Ташлыкской ГАЭС.

Также предусмотрена выплата аванса подрядчику в размере 30%.

Как известно, расстояние через Южный Буг между Константиновкой и Богдановкой составляет только 200 метров. Летом его преодолевают на пароме, а зимой, когда река замерзает, напрямик, по льду. Такая ситуация продолжается уже много лет, хотя по словам старожилов до Второй мировой войны левый и правый берега Буга соединялись мостом.

Напомним, что в 2018 году состоялись общественные слушание по вопросу строительства мостовой переправы через реку Южный Буг возле Южноукраинска и тогда его участники поддержали данную идею.