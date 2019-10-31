Часть центра Николаева 17 октября временно останется без воды

В четверг, 17 октября, в Николаеве по ряду адресов будет временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканала».

Так, из-за проведения аварийно-ремонтных работ с 09:00 до 15:00 водоснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

- улица Малая Морская;

- ТРЦ City Center;

- микрорайон Соляные.

Также, с 09:00 до 18:00 временно не будет водоснабжения от улицы 3-я Слободская до улицы Садовой по проспекту Центральному и от улицы 3-я Слободская до улицы Колодезной.