Часть центра Николаева 17 октября временно останется без воды

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В четверг, 17 октября, в Николаеве по ряду адресов будет временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканала».

Так, из-за проведения аварийно-ремонтных работ с 09:00 до 15:00 водоснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

- улица Малая Морская;
- ТРЦ City Center;
- микрорайон Соляные.

Также, с 09:00 до 18:00 временно не будет водоснабжения от улицы 3-я Слободская до улицы Садовой по проспекту Центральному и от улицы 3-я Слободская до улицы Колодезной.

Julia Davudenko

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русскийобщество