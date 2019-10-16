Генштаб утвердил новый нарукавный знак николаевской 79-й бригады – теперь на нем будет изображен крылатый золотой меч

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Генеральный штаб твердил новый нарукавный знак 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Николаеве.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

Новый рисунок нарукавного знака воинской части А0224 утвердил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак еще 2 октября текущего года. Теперь на нарукавном знаке изображен крылатый золотой меч. Представлен он в двух вариациях – полноцветной и в приглушенных цветах.

Ранее сообщалось, что 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которая дислоцируется в Николаеве, сменит нарукавный знак.

 

Виолетта Чех

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русскийобщество