Генштаб утвердил новый нарукавный знак николаевской 79-й бригады – теперь на нем будет изображен крылатый золотой меч

Генеральный штаб твердил новый нарукавный знак 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Николаеве.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

Новый рисунок нарукавного знака воинской части А0224 утвердил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак еще 2 октября текущего года. Теперь на нарукавном знаке изображен крылатый золотой меч. Представлен он в двух вариациях – полноцветной и в приглушенных цветах.

Ранее сообщалось, что 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которая дислоцируется в Николаеве, сменит нарукавный знак.