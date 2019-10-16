На исполком горсовета Николаева выносят решение об отмене права собственности на пристройку к жилому дому и автомойку депутата Ентина

На заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета, которое запланировано на 8 ноября, чиновники выносят проект решения об отмене ряда решений исполкома о праве собственности депутата городского совета Владислав Ентин на пристройку к помещению в районе пересечения проспекта Мира и улицы Строителей и автомойку по улице Скороходова, 192б.

Об этом свидетельствует проект решения, опубликованные на сайте городского совета.

Так, члены исполкома должны будут отменить решение исполкома от 2 июля 2007 года №1586 , которое касается предоставления разрешения ООО Владиславу Ентину на перевод квартиры №4 по улице Строителей, 10 в нежилое помещение и выполнение проектных и строительных работ по его реконструкции с присоединением к нежилым помещениям по проспекту Мира, 4-а для размещения офиса, а также отменить решение от 27 августа 2010 года №1153 касается предоставления Ентину исходных данных на проектирование и реконструкцию нежилых помещений по проспекту Мира, 4-а, улицы Строителей, 10/1, 10/2, 10/3 под торгово-офисные помещения.

Кроме этого, им предлагается внести изменения в решение исполкома от 21 ноября 2012 года №1291 «Об оформлении права собственности на объекты недвижимого имущества за юридическими лицами».

А именно отменить абзацы вступительной части решения, в котором сказано, что Владислав Ентин согласно свидетельству о праве собственности от 7 декабря 2009 является владельцем нежилых помещений общей площадью 89,9 квадратных метров на первом этаже жилого дома по букве А-9 по проспекту Мира, 4а. И что согласно протоколу общего собрания частного предприятия «Городская аптека» от 15 октября 2012 №01/1510 и акту приема-передачи от 15 октября 2012 гражданином Ентиним Владиславом Олеговичем в уставный фонд частного предприятия «Городская аптека» с целью увеличения уставного фонда путем осуществления имущественного взноса передано нежилые помещения по проспекту Мира, 4а»;

А также отменить еще один абзац, в котором идет речь о том, что «согласно свидетельству о праве собственности от 2 декабря 2011 года гражданин Ентин Владислав Олегович является владельцем нежилых помещений комнат отдыха по улице Скороходова, 192б. Согласно протоколу общего собрания учредителей ОВ «Торговый комплекс «Меркурий» от 15 октября 2012 №02/1510 принято решение об увеличении размера уставного фонда ООО «Торговый комплекс «Меркурий». В соответствии с передаточным актом приема-передачи активов от 15 октября 2012 в уставный фонд ООО «Торговый комплекс «Меркурий» передано нежилые помещения автомойки по улице Скороходова, 192б».

В феврале 2019 года сообщалось, что в Николаеве признали незаконной пристройку, которую начали возводить на пересечении проспекта Мира и улицы Строителей. Депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин заявил, что здание, пристройку к которому собираются демонтировать, не его.

В июле 2019 года в Николаеве снова попытались построить на тротуаре незаконную пристройку к помещению в районе пересечения проспекта Мира и улицы Строителей, поэтому в мэрии просили свидетелей незаконных работ сообщать об этом в полицию.