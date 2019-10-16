Николаевское КП «Центр защиты животных» заявило, что не будет отдавать собак людям, которые их подкармливают

В Николаеве на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» заявили, что не будут отдавать под договор собак людям, которые подкармливают их на улицах.
Об этом сообщается на странице КП в Facebook.
В сообщении говорится, что предприятие готово поддержать новых ответственных владельцев бездомных животных и бесплатно провести для животного, которого те хотят взять, стерилизацию, чипирование и вакцинацию от бешенства.
«Результаты осуществляемого наблюдения за ситуацией с бездомными собаками на улицах города подтверждают, что наиболее опасны для людей собаки, которых на улицах города подкармливают отдельные граждане, нарушая тем самым нормы действующего законодательства (в частности статьи 152,154 КоАП). В последнее время участились обращения таких граждан с просьбой передать им в собственность собак, которых они длительное время подкармливали на улицах города, и которые были отловлены работниками коммунального предприятия», - говорится в записи.
Также КП сообщает, что не будет отдавать собак людям, которые подкармливали их на улице, так те «не могут быть ответственными собственниками».
«Отдельно отмечаем и обращаемся к жителям города, которые подкармливают бездомных собак на улицах города! Пожалуйста, если вам небезразлична судьба собак, о которых вы заботитесь, найдите им дом, возьмите к себе в собственность до того момента, как эта собака будет отловлена и помещена на коммунальное предприятие! К сожалению, после отлова мы не сможем передать такую собаку вам в собственность! Считаем, что люди, которые сознательно нарушают действующее законодательство, не могут быть ответственными собственниками», - пишут на КП.
Ранее сообщалось, что больше чем за год на николаевском КП «Центр защиты животных» усыпили 212 собак – у 57 из них подозревали бешенство. В период с 1 мая 2018 года по 27 мая 2019 года на КП стерилизовали 304 собаки.
Напомним, что ранее Николаев присоединился к «Всеукраинскому маршу за животных».