Николаевское КП «Центр защиты животных» заявило, что не будет отдавать собак людям, которые их подкармливают

В Николаеве на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» заявили, что не будут отдавать под договор собак людям, которые подкармливают их на улицах.

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

В сообщении говорится, что предприятие готово поддержать новых ответственных владельцев бездомных животных и бесплатно провести для животного, которого те хотят взять, стерилизацию, чипирование и вакцинацию от бешенства.