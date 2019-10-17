В Очакове неплательщик алиментов после запрета выезда заграницу одним платежом погасил задолженность в ₴165 тысяч

Отец из Очакова, который более трех лет не платил алименты своему ребенку, все-таки нашел средства на погашение долга в 165 тысяч гривен. Причем сделал это одним платежом.

Об этом сообщили в Главном территориальном управлении юстиции в Николаевской области.

По словам главы ведомства Романа Возняка, вспомнить о ребенке отцу помогли государственные исполнители Очаковского района.

«Получив запрет на выезд за границу должник сразу же нашел необходимую сумму на погашение долга. Поэтому, призываю родителей забыть о конфликтах с бывшими и думать о детях. Платите алименты вовремя и пользуйтесь своими правами в полном объеме», - отметил руководитель Николаевской юстиции.

Напомним, что ранее двое николаевцев заплатили 198 и 145 тысяч гривен алиментов – они годами не погашали долг.