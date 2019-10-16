В акваторию Южного Буга выпустили несколько сотен тысяч рыб

В среду, 16 октября, в воды Южного Буга, выпустили около 400 тысяч рыб - карпа, толстолобика и белого амура.

Об этом сообщает «NikLife».

Зарыбление состоялось на нижнем БАМе. Туда подъехали грузовики, заполненные специальными контейнерами с рыбой. К ним присоединялся специальный рукав, по которому рыба и спускалась в воду. В реку выпустили совсем небольших рыб – 25 грамм, всего около 400 тысяч экземпляров. Позже планируется выпустить еще 30 тонн рыбы в том же Южном Буге, но выше по течению.

— Это государственная программа, нам выделили 1,5 миллиона экземпляров толстолобика, карпа и белого амура. За последние 5 лет это массовое вселение, - рассказала сотрудница рыбхоз Евгения Хиренко.

По её словам, из этих рыб выживет около 30% особей, а в природных условиях они и вовсе не размножаются. Однако, зарыбление необходимо, так как именно эти рыбы поедают лишнюю растительность, обилие которой приводит к загрязнению водоемов и вымиранию других рыб.

Напомним, ранее сообщалось, что водоемы Николаевщины находятся в депрессивном состоянии из-за постоянного засорения.