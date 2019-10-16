Николаевские десантники проводят учебные сборы с резервистами: «Практические занятия, изучение оружия и проживание в палаточном городке»

В течение следующих двух недель николаевская воинская часть 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет проводить учебные сборы с резервистами первой очереди.

Об этом сообщается на странице бригады.

В течение времени, отведенного для обучения и тренировки, резервисты под руководством офицеров части возобновят свои знания и умения во время теоретических и практических занятий по огневой, тактической, инженерной, медицинской и специальной подготовки; будут изучать материальную часть вверенного оружия и особенности практического боевого использования образцов того или иного вида вооружения, повысят свой профессиональный уровень.

Резервисты, которые прибыли к участию в учебных сборах, на время учений обеспечиваются комплектом полевой формы одежды и обувью, индивидуальным вещевым имуществом и средствами бронезащиты в полном объеме; они будут проживать в палаточном городке, оборудованном согласно всем требованиям.

За время прохождения учебных сборов резервисты получат денежное обеспечение в определенных объемах.

«Работа служб, привлеченных к приему резервистов, была организована максимально эффективно, чтобы как можно скорее направить прибывших в подразделения и поставить их на все предусмотренные виды обеспечения. Проводится работа по привлечению личного состава резервистов на военную службу по контактам в части», – говорится в сообщении.

Также в бригаде отметили, что учебный процесс для резервистов спланирован таким образом, чтобы провести занятия по учебным дисциплинам максимально качественно и насыщенно.

Напомним, что 16 октября в центре Николаева состоялись масштабные «проводы» молодых николаевцев на службу в ВСУ и другие военные формирования.