Арахамия заявил, что «сдуру поддержал» Сенкевича на выборах мэра в противовес Дятлову - последний посоветовал ему не снимать с себя ответственность

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что в 2015 году в ходе местных выборов в Николаеве поддержал Александра Сенкевича как кандидата в мэры, ведь если бы победил кандидат от «Оппозиционного блока» Игорь Дятлов, это было бы очень большой ошибкой.

Об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Влащенко на YouTube-прогармме «Vласть vs Vлащенко».

— Вот когда-то я участвовал, на мой взгляд, не очень удачно в 2015 году в выборах мэра Николаева. Тогда был парень айтишник (Александр Сенкевич, – прим.), который был без опыта, и был представитель «Оппозиционного блока» (Игорь Дятлов, – прим.), который до этого рассказывал всем, что в город приехали бандеровцы со Львова и будут вас (николаевцев, – прим.) всех резать. Это реально было зафиксировано на видео. Вот это все делило город пополам. Я сдуру тогда вписался за этого парня (Александра Сенкевича, – прим.) айтишника, – заявил Давид Арахамия.

В частности, он уточнил, что прежде чем принять решения он оценил все риски и поддержал Александра Сенкевича.

— Что мной тогда руководило? Первое, я вообще никогда не лез в политику. Но я живу в Николаеве, у меня офис в Николаеве, я один из самых крупных работодателей в городе. Я понимал, что нужно быть неравнодушным к процессу. С другой стороны, я сопоставлял риски. Я понимал, что вероятность провала вот этого парня (Александра Сенкевича, – прим.) высока, но допустить вот этого (Игоря Дятлова, – прим.) было бы очень большой ошибкой, – добавил Давид Арахамия.

В свою очередь, Игорь Дятлов комментируя слова Арахамии посоветовал главе фракции «Слуга народа» не перекладывать с себя ответсвенность за сделанный в 2015 году выбор.

— Вместо того, чтобы подтвердить или взять ответственность за свой выбор, когда он поддерживал Александра Сенкевича на себя, он решил переложить ответственность с себя на те события, якобы, что он считал, что Игорь Дятлов менее достойная кандидатура для города Николаева. При чем даже привел определенные, как ему кажется «факты». В связи этим я хочу обратиться к главе парламентской фракции Давиду Арахамии и сказать, что он сегодня руководитель фракции большинства, он сегодня власть, и хотелось бы, чтобы вместо каких-то заявлений или перекладывания ответсвенности он все-таки сказал нам горожанам, что хорошего он может сделать для города Николаева и для того мэра, которого он в 2015 году поддерживал, - заявил Игорь Дятлов.

Также он пригласил Арахамию в Николаев, чтобы обсудить вопросы, которые требуют вмешательства со стороны центральных органов власти.

— Кофе с меня. А если Давид Арахамия покажет те видео, на которые он ссылается, я как настоящий мужчина признаю ошибку и извинюсь. А если окажется, что таких видео нет и это выдумка, он же извиниться, как настоящий мужчина? Или руководитель фракции приносит извинения только симпатикам бывшего президента Петра Порошенко? Жду на кофе, - подытожил он.

Напомним, что николаевский волонтер, бизнесмен, IT-шник Давид Арахамия предложил всем, кто предоставляет какие-либо услуги в Николаеве не обслуживать 42 депутатов Николаевского городского совета, которые 5 октября, проголосовали за досрочное прекращение полномочий Николаевского городского головы Александра Сенкевича.