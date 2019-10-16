С поздравлениями и песнями в Николаеве прошел творческий вечер в честь 45-летия союза писателей

В среду, 16 октября, в Николаевской областной универсальной научной библиотеке имени Гмырева состоялся творческий вечер, посвященный 45-летию Николаевской областной организации Национального союза писателей Украины.

В зале собралось много почитателей творчества членов союза, поэтов и представителей различных организаций, национальных союзов Украины Николаевщины. Среди гостей от местного самоуправления присутствовали депутатки Николаевского облсовета Надежда Иванова и Анна Воронок, заместитель председателя ОГА Александр Трайтли, глава управления культуры, национальностей и религий ОГА Михаил Димитров, которые поздравляли организацию и ее представителей, а также вручали награды и грамоты за вклад в культуру нашего города.

Поздравительное слово на мероприятии, в частности, взял глава городской общественной организации «Миколаїв – єдина родина» Владислав Чайка. Он отметил, что деятельностью союза активно интересовался при жизни и его отец, экс-мэр Николаева Владимир Чайка.

— Я помню, как Владимир Дмитриевич Чайка, мой отец, проводил тут с вами вечера. Он всегда стремился прийти в библиотеку Гмырева для того, чтобы почувствовать тот задор, почувствовать то, что у нас есть такая интеллигенция, такие замечательные люди, которые могут писать замечательные книги. Вы сами понимаете, библиотека без книг, – это просто здание. Вы наполняете все библиотеки, наполняете своими знаниями, своими впечатлениями. Я хочу поздравить вас всех с 45-летием. Ну, такой маленький еще возраст. Но я думаю, что у вас впереди, еще долгая и долгая жизнь и трудовая деятельность, – поздравил писателей Чайка.

Посетила мероприятие и председательница постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта, депутат Николаевского областного совета Надежда Иванова. Поздравив присутствующих, она пожелала, чтобы круг друзей и почитателей их творчества только увеличивался с годами.

— Сегодня замечательный у Вас юбилей. Хотя членами союза являются мужчины, но лицо у нее все же женское, мягкое. И куда же женщина без мужа? И 45 – это такой возраст приятный. Сегодня здесь, в этом зале, очень много друзей наших литераторов, любителей их творчества и тех, кто безусловно поддерживает наших художников. Поэтому, я искренне хочу Вам пожелать, чтобы вот этот круг друзей и читателей расширялся. Чтобы всегда хватало энергии, задора и позитива, – отметила Надежда.

Стоит отметить, что в этот творческий вечер вспомнили и о тех, кто покинул ряды талантливых поэтов нашего города, почтим их минутой молчания. В течение всего мероприятия для гостей звучали музыкальные номера, стихи и слова благодарности от почитателей творчества.