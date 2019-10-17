В Польше хотят сажать учителей, которые проводят уроки полового воспитания

В Польше депутаты предложили сажать учителей, которые проводят в школах уроки сексуального образования.

Об этом сообщает издание EUobserver.

По словам депутатов, преподаватели, которые «поощряют учащихся к сексуальной активности» или предоставляют информацию о противозачаточных средствах в польских школах, могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.

Отмечается, что соответствующий новый законопроект разработан для превращения «педофилии». Его поддержали депутаты правящей партии «Право и справедливость».

Напомним, в Екатеринбурге в лицее имени Дягилева учительница заставила всех учеников 1 «Б» класса написать на доске слово «ж*па», чтобы вычислить хулигана, который написал ругательство на парте.