В Польше хотят сажать учителей, которые проводят уроки полового воспитания

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В Польше депутаты предложили сажать учителей, которые проводят в школах уроки сексуального образования.

Об этом сообщает издание EUobserver.

По словам депутатов, преподаватели, которые «поощряют учащихся к сексуальной активности» или предоставляют информацию о противозачаточных средствах в польских школах, могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы.

Отмечается, что соответствующий новый законопроект разработан для превращения «педофилии». Его поддержали депутаты правящей партии «Право и справедливость».

Напомним, в Екатеринбурге в лицее имени Дягилева учительница заставила всех учеников 1 «Б» класса написать на доске слово «ж*па», чтобы вычислить хулигана, который написал ругательство на парте.

Юлия Акимова

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русскийобщество