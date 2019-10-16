На Николаевщине «Mercedes-Benz Atego» сбил насмерть 61-летнюю женщину

В Новоодесском районе (Николаевская область) грузовой автомобиль «Mercedes-Benz Atego» сбил насмерть женщину-пешехода.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Авария произошла 16 октября, в 19:20 на 205 км автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» вблизи села Себино. Сообщается, что грузовой автомобиль «Mercedes-Benz Atego» и сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Вследствие ДТП женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте.

Событие квалифицированы по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты Следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, в Николаеве 9 октября в 19:20 на улице Кузнецкой, вблизи 5-й Слободской, 55-летний водитель-стажер трамвая сбил 58-летнего мужчину.