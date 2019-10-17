От отчаянья: В Киеве мужчина пришел к своему соседу с топором якобы из-за громкой музыки

В Киеве мужчина с холодным оружием пытался зайти в квартиру соседа. Все якобы из-за того, что тот громко слушал музыку. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В сюжете идет речь о том, что, по словам соседей, мужчина по имени Дмитрий конфликтует со своим соседом – уроженцем Грузии Гурамом из-за того, что Гурам выращивает у себя на первом этаже виноград, который мешает Дмитрию. Мужчина не раз просил своего соседа срезать виноград, но Гурам его не слышал.

На камере видеонаблюдения Дмитрий, стоя на лестничной площадке, у двери Гурама, с топором в руках, сначала давит на звонок, потом к нему выходит его жена, пытается успокоить, но Дмитрий, видя камеру видеонаблюдения, разбивает ее. Сам Гурам утверждает, что камеру повесил для собственной безопасности.

«Кроме винограда, соседи ссорились и из-за громкой музыки. Поэтому топор взял в руки с отчаяния», - сказано в сюжете.

Напомним, в селе Агрономичное Винницкой области в субботу, 20 июля, женщина напала с пистолетом и топором на работницу стоматологии.