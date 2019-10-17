В Николаеве началось украинско-британское обучение «Warrior Watcher - 2019»

В среду, 16 октября, в Николаеве в соответствии с Планом мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на 2019 год началось украинско-британское обучение «Warrior Watcher - 2019».

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Учения проходят с участием представителей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Вооруженных Сил Великобритании. Основная цель мероприятия - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных Сил Украины и подразделениями охраны Королевских ВВС Великобритании.

Украинские военные в составе подразделений морской пехоты, морской авиации и подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины под руководством британских инструкторов перенимать опыт ведущих стран мира, по внедрению стандартов Североатлантического альянса. Обучение продлится в течение девяти дней и будет включать теоретическую и практическую часть, во время которой участников ознакомят с организацией охраны и обороны аэродромов и проведут практические занятия на базе военного аэродрома на Николаевщине.

Важно отметить, что украинско-британское обучение «Warrior Watcher» проводится в первый раз, а его формат разработан с учетом современных вызовов и угроз в безопасности.

Напомним, как силы специальных операций Вооруженных Сил Украины провели учения резервистов-спецназовцев и собрание главных старшин частей и отрядов, в составе ССО. Учения проходили на базе 73-го морского центра специального назначения, который дислоцируется в Очакове.