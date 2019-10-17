В Николаеве завершился соцпроект «Безпека дитини-3»

В Николаеве завершился третий сезон популярного городского соцпроекта «Безпека дитини-3».

Об этом сообщают организаторы проекта.

На финальном мероприятии участникам и тренерам проекта вручили благодарности и подарки.

«В этом сезоне были задействованы уже семь тренеров, проект здорово расширился и предложения о новых направлениях тренингов по безопасности для детей продолжают нам поступать. Уверен, что «Безпеке дитини-4» быть, и наверняка мы снова усовершенствуем тренинги в его рамках. Конечно же, участие для детей, как и прежде, будет абсолютно бесплатным, так как НТРЗ берет все расходы на себя», - рассказал инициатор проекта Вячеслав Симченко.

Как известно, проект успешно продолжается в Николаеве уже 3 сезона. За это время в нем приняли участие около 500 детей от 5 до 16 лет.

«Проект вырос из 1-го тренинга по самообороне (1й сезон) до 6-ти разноплановых тренингов каждому ребенку. Каждый сезон около 100 желающих остаются просто в очереди резерва, так как не успевают записаться в группы. Все группы сезонов набирались в течение всего лишь от 4-х до 24-х часов. 4-му сезону - быть!» - отметили организаторы.

Напомним, что ранее в Николаеве завершился проект «Безпека дитини-2».