Спасти «рядового» Головченко

«Мы должны принять Соломоново решение, чтобы было хорошо вашей организации и нашему муниципальному учреждению. Чтобы все были довольны и не возникало в дальнейшем этих вопросов»

Это слова Александра Лепишева – депутата Николаевского городского совета, который возглавляет комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. А то, что он называет «Соломоновым решением» - это попытка найти компромисс в ситуации, где, по сути, компромиссов быть не должно. Почему? Потому что есть понятия закона, логики, здравого смысла и умеренного аппетита – тех понятий, которых некоторые личности в нашем городе старательно не замечают.

Николаевский колледж прессы и телевидения работает в городе с 1993 года. Официальный сайт учреждения недоступен, но в Википедии сообщают о том, что колледж готовит сотрудников средств массовой информации, которые по окончанию четырех лет обучения должны получать диплом по специальности «Документоведение и информационная деятельность». И тут не так важен сам формат и уровень обучения, как имя бессменного директора колледжа Глеба Головченко.

Для перечисления его регалий не хватит и блога, о чем сам Головченко любит похвастаться – он и создатель, и продюсер телеканала «ТАК-TV» - проекта колледжа, и секретарь Национального союза журналистов Украины, и президент Ассоциации молодежной прессы Украины, и кандидат педагогических наук, и заслуженный журналист Украины… У себя же на канале он ведет пресс-клуб, где либо в поучительной манере общается со своими студентами, либо показывает им пример комплиментарных интервью. В вопросах уважения и преданности постоянно меняющемуся калейдоскопу флагов, лиц и лозунгов заслуженный журналист проявлял и продолжает проявлять необычайную стойкость и силу духа.

Тем не менее, многие николаевцы, переворачивая страницу со списком регалий, сразу могут натолкнуться на несколько эпизодов из жизни Глеба Головченко, которые характеризуют его, как довольно одиозную личность. К примеру, пару лет назад директор колледжа, расслабившись от груза званий и чинов в ресторане «Мафия», якобы распускал руки на официантку. Этот факт он, конечно же, опроверг, но камеры помнят все. На сайте «0512» было опубликовано видео, где, судя по всему, уже окончательно расслабленный Глеб Головченко сидит с сигаретой во рту и сообщает, что завтра об этом случае он будет разговаривать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

«Завтра с Аваковым, бл*ть, мы завтра вместе будем обсуждать этот вопрос», - сказал Глеб Головченко.

И, знаете, смотря на послужной список Глеба Головченко в период его активной журналистской деятельности, в его близкое общение с Арсеном Аваковым реально верится – в свое время он успел подружиться с сидевшим в губернаторском кресле Александром Садыковым, активно советовать экс-мэру и депутату горсовета Юрию Гранатурову, побывать в составе исполкома горсовета, стать близким другом незабвенному экс-мэру Владимиру Чайке.

фото: "Новости-N"

По теории шести рукопожатий, тут до министра внутренних дел действительно недалеко.

В народе есть выражение: «Связи решают все». По всей видимости, именно связи Глеба Головченко и его безграничная преданность вновь приходящим во власть помогли добиться того, чтоб ему передали в пользование нежилые помещения по улице Даля, 11 – в здании, где располагается школа №37, за одну гривну в год. То есть, фактически бесплатно. И все бы хорошо, если бы не одно но – дело в том, что Колледж прессы и телевидения – это общество с ограниченной ответственностью. Как частному предприятию могут отдать коммунальное имущество в пользование на тех же правах, на которых помещения со скрипом отдают коммунальным структурам? В таком случае эта некоммерческая структура должна нести ну очень важную социальную миссию, открывать перед журналистами Николаева новые горизонты, формировать каналы не меньше уровня BBC. Тогда, в ходе сессии, нескольких депутатов смутило такое щедрое предложение, но врио мэра Юрий Гранатуров произнес уж очень проникновенную речь о важности Колледжа и телеканала Головченко, что сомнений не осталось и 56 депутатов проголосовали «за».

В итоге, Колледж прессы и телевидения, а также телеканал «ТАК-TV» успешно заняли 264 квадратных метра по договору ссуды и, видимо, продолжали бы их занимать и по сей день, если бы договор… не закончился.

Хотя здесь стоит упомянуть и ситуацию с решением Николаевского Хозсуда 2016 года, которая должна была закончиться выселением Колледжа прессы и телевидения. Но, Глебу Головченко помог очередной его друг – народный депутат Тарас Креминь, который в своем пламенном заявлении забыл упомянуть о долгах за коммунальные услуги своего «подзащитного».

Спустя 3 года, городская власть, приводя договора в соответствие с законом, снова пришла к Головченко.

4 июля 2019 года управление образования Николаевского горсовета сообщило, что договор ссуды для учреждения Головченко истек 30 июня и попросил сотрудников Колледжа освободить помещения на улице Даля. Прошло три недели, а реакция от Колледжа была равна нулю.

Поэтому 26 июля гороно обратилось в прокуратуру с просьбой выселить сотрудников учреждения из помещений 37-й школы. Иск отправили в суд и первая инстанция, по информации депутатов, уже приняла решение не в пользу Головченко. При этом, помещения по улице Даля хотят освободить не просто так – с просьбой о предоставлении нового здания или хотя бы кабинетов к городской власти еще в прошлом году обратились руководство, родители и ученики Николаевского морского лицея.

Дело в том, что дети, учащиеся в лицее, на сегодняшний день вынуждены занимать помещение детского сада, где, по словам представителей родительского комитета, нет пищеблока и течет крыша. Об этом они не раз говорили на многочисленных депутатских комиссиях.

Сегодня, то есть фактически через три месяца после официальной просьбы от гороно, Колледж Головченко, который за последние два года не набрал НИ ОДНОГО абитуриента, до сих пор занимает третий этаж 37-й школы. И, по-моему, этот вопрос надо ставить во главу угла – на сегодняшний день детям, учащимся в одном из лучших учебных учреждений в городе, детям, выигрывающим олимпиады, детям, представляющим Николаев на всеукраинской арене, на мировом уровне, НЕГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ.

Неделю назад, 8 октября, депутаты горсовета решили провести выездное заседание комиссии по вопросам ЖКХ прямо в здании по улице Даля. В ходе обсуждения депутат Александр Лепишев, как уже говорилось выше, предложил принять «Соломоново решение», а именно подыскать для колледжа равноценное помещение.

По дальнейшим репликам депутатов, которые описаны здесь, легко можно угадать, кто и чьи интересы представляет. Стоит только еще раз отметить, что родители лицеистов, присутствующие на комиссии, очень четко и внятно сказали – занятия в колледже не проходят, поскольку у колледжа НЕТ студентов. По сути, в помещениях школы, которое занято коммерческим предприятием по цене гривна в год, ведется вещание частного телеканала Головченко «ТАК-TV».

Тем не менее, пообщавшись, депутаты решили рекомендовать управлению коммунального имущества найти равноценное помещение якобы для занятий студентов колледжа и, естественно, продолжения работы канала. К слову, директор колледжа не пришел ни на одно депутатское заседание, где обсуждался вопрос его «учебного учреждения». Видимо его график настолько плотный, что вопрос о незаконном нахождении его коммерческой структуры в помещениях, где уже второй месяц должны заниматься лицеисты, его не очень беспокоит. Или все-таки беспокоит, но заслуженный журналист пошел проверенной дорогой?

27 сентября на канале «ТАК-TV» вышел очередной телевизионный пресс-клуб с Глебом Головченко.

В гости к журналисту и компании пришел глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник. Общение длилось около двух часов и все это время взор Головченко был обращен к новому губернатору области. Ведущий кивал, выслушивал речи из уст губернатора с неподдельным воодушевлением, а также, как он это умеет, задавал исключительно комплиментарные вопросы, порой переходившие в откровенную похвалу. Под конец программы глава ОГА, «продолжая многолетнюю традицию», рассказал о том, как в регионе должны работать средства массовой информации.

— Не в обиду никому, никаким журналистам, ни группам массмедиа. Оно развернулось не в ту стороны. Они что сейчас делают? Кто как покакал, кто как поел, кто на чем приехал, кто не так сказал, кто неправильно ответил. А где информация про Николаевскую область? Про эти берега, про эти пустые площадки, где можно что-то организовать, какую-то инфраструктуру, протянуть дорогу, где не ходят грузовики, где можно летом спокойно приезжать. Начать с малого, - сказал Александр Стадник.

Казалось бы, заслуженный журналист, наработав свой опыт в Николаеве и области, должен был как-то подискутировать на эту тему, выразить свое мнение, ведь журналистика – это не о том, что все хорошо, несмотря ни на что, журналистика - это о правде.

Но нет. Внимательно, с киваниями и упорным взглядом «в глаза», Глеб Головченко со всем согласился и заявил о необходимости «концепции общественного вещания», при этом спросив Стадника, поддержит ли он такую концепцию. Глава ОГА заверил, что, конечно же, поддержит. Осмелюсь предположить, что концепция общественного вещания имени Глеба Головченко уже очень скоро будет лежать у губернатора на столе. И построена эта концепция будет вокруг Колледжа и телеканала имени Головченко. Как это будет на практике, Александр Стадник может узнать у Александра Садыкова и Сергея Карцева, которые это «испробовали на себе» в далеком 2007 году :)

Но пресс-клубом Головченко решил не ограничиваться и 30 сентября выдал супер-эксклюзивное личное интервью все с тем же Александром Стадником.

Разговор длился 28 минут и, в основном, это был бенефис нового губернатора в медиапространстве. Так долго его еще никто не перебивал. За полчаса было задано в общей сложности четыре вопроса и все эти четыре вопроса подошли бы вообще любому представителю власти – какие проблемы видите, как будете решать, «вас сейчас больше всего хотят услышать», ну и в таком духе. Конечно же, уважаемый журналист, улыбнувшись, не мог не спросить, что там у нас со свободой слова и будет ли Стадник эту свободу поддерживать. Ответ ожидаемо был утвердителен – я открыт, вот видите, сижу же тут, с вами разговариваю (в своем рабочем кабинете). Почва заготовлена.

Но главное – это не факт интервью, а то, что было после них. А после них один из учредителей колледжа, по совместительству брат Глеба Головченко Вячеслав опубликовал у себя на странице обращение к городскому голове Александру Сенкевичу и депутатскому корпусу горсовета.

Уже тогда стало ясно, что компания Г+Г взяли в оборот новоназначенного губернатора.

Позволю себе упустить несколько моментов о том, что ООО «Колледж прессы и телевидения», оказывается, никакая не коммерческая структура, работает «на благо области» и двигается в ногу с современными веяниями. В обращении кратко описывается история о том, как колледж получил помещение.

Выясняется, что Глеб Головченко и руководство учреждения в том 2013 году пошли навстречу местной власти и согласились временно занять третий этаж 37-й школы. За шесть лет пребывания школе, на третьем этаже был сделан ремонт за собственные средства колледжа (а как же некоммерческая структура?), а теперь их и отсюда пытаются выселить, бессовестные. При этом, сначала идет речь о проделанном в помещениях 37-й школы ремонте, а потом искреннее переживание за лицеистов, которые заслуживают намного лучшие условия, чем третий этаж школы.

В связи с этим у мэра и депутатов просят найти колледжу равноценное помещение для продолжения создания журналистской элиты. Удивителен тот факт, что обращение было написано 2 октября. А управление образования обратилось в колледж с просьбой выселится - 30 июня. А что происходило в стенах колледжа все эти три месяца? Готовили обращение? Или ждали подходящего случая? А может подходящих интервью? В любом случае, после двух эфиров и «неожиданного» обращения четы Головченко в массы, вопрос о том, когда Александр Стадник на деле покажет новую прочную связь с великим деятелем от журналистики, стал вопросом времени. И время пришло.

Во вторник, 15 октября, на комиссию горсовета по вопросам ЖКХ, где должен был рассматриваться вопрос помещения школы №37, губернатор Александр Стадник пришел лично. Он появился раньше всех вместе с… Глебом Головченко.

скриншот с трансляции издания "НикВести"

Губернатор долго сидел и вникал в повестку дня, пожурил депутатов за опоздание, сделал унизительную перекличку и начал.

— Мы должны им (колледжу - ПН) помочь предоставить помещение, потому что это СМИ, которое осветляет нашу с вами Николаевскую область, и выходит в прямой эфир. Есть распоряжение Президента, что все СМИ, которые освещают жизнь украинцев, должны быть так же в приоритете, как и все остальные, - сказал губернатор.

То есть, на городскую комиссию к депутатам городского совета (о том что в депутатскую комиссию входят исключительно депутаты, губернатору сообщить забыли) пришел глава Николаевской ОБЛАСТНОЙ государственной администрации решать дела по городскому коммунальному имуществу. И ладно, если бы решал он эти дела, делая акцент на лицей, то есть, на детей: «Детям надо, чтоб вы, уважаемый Глеб Александрович, как можно быстрее упаковали свои шнуры и съехали, есть соответствующее постановление суда, вы знали об этом с лета» и так далее.

Но нет, акцент делается на СМИ, которые самозабвенно «осветляют» события в Николаеве и области, поэтому, спустя три месяца после просьбы съехать, им надо помочь. И я уж думала, что больше удивляться на этой комиссии будет нечему, но Глеб Головченко решил иначе. В ходе комиссии депутат Евгений Рымарь обратил внимание на то, что колледж (читай «телеканал») – это: 1) коммерческая структура, получающая ДЕНЬГИ за свои услуги; 2) в здании школы вел свое круглосуточное телевещание телеканал ТАК-TV; 3) в колледже занятия уже давно не проводятся по причине ОТСУТСТВИЯ СТУДЕНТОВ; 4) коммерческая структура снимала помещения за одну гривну в год.

В ответ на эту реплику Глеб Головченко гордо встал и заявил, что оказывается их, как учебное заведение, должны были еще из местных бюджетов финансировать.

— У нас с вами поменялся закон о высшем образовании и высшие учебные заведения первого-второго уровня аккредитации перешли на финансирование органами местного самоуправления. Вы еще должны были нас принять к себе на баланс так называемый, и еще вместе с нами обсуждать вопрос финансирования, - сказал Глеб Головченко.

То есть, встает директор ЧАСТНОГО учебного заведения и в достаточно наглой манере утверждает, что их, – ЧАСТНОЕ учебное заведение, должны финансировать. И, судя по тону, там надо было еще спасибо сказать, что этот вопрос не поднимался раньше и Глеб Головченко просто берег местные финансы. Но «заслуженный журналист» на этом не останавливается и продолжает окунать депутатов в дебри своей личной юриспруденции, объясняя, почему частная контора занимала помещения на условиях ссуды, то есть, за одну гривну. Глеб Головченко выдает – телеканал, мол, наш частный, да. Но трудился телеканал на благо местного самоуправления, а коммунальным не стал, потому что тогда (это когда?) законы были такими – нельзя было мэрии или облсовету свои СМИ держать. Поэтому ООО – это номинально.

— Это была вынужденная мера. Когда нам, как средству массовой информации, предложили перейти на форму ссуды, а это было принято для всех средств массовой информации, но я напомню, что у нас, к сожалению или к счастью, не осталось ни одного государственного и коммунального средства массовой информации. Все, как вы говорите, частники. Поэтому сказать, что мы имеем какие-то особые преференции – нет. То есть, на этих преференциях находятся все средства массовой информации, которые были в коммунальных помещениях, - сказал Глеб Головченко.

То есть, любое СМИ, которое было создано «в то время», могло прийти в облсовет, в мэрию, взять интервью у городского головы, у его заместителя, у двух-трех депутатов, предоставить это, как работу НА местное самоуправление и бесплатно получить помещение под свои нужды? Или как это работало? Откровенно говоря, я уже третий день не могу сложить это в своей голове.

Однако такие заявления из уст «главного журналиста Николаевщины» не вызвали ни у кого из членов комиссии подобных вопросов, поэтому заседание продолжилось.

Головченко представил ситуацию так, как будто переезд займет чуть ли не год, депутаты слабо отмахивались фразами: «Ваша ссуда кончилась, за следующее помещение вы платите по полной», а Александр Стадник внимательно слушал. Ровно до того момента, пока слово не попросила директор лицея Татьяна Геллер.

По ее словам, никакого продвижения в вопросе освобождения колледжем третьего этажа школы она не видит. Мало того, на этаже стоит перегородка колледжа, которая, по предписанию спасателей, закрывает аварийный выход. Ее надо убрать, чтоб спокойно начать учебный процесс. Поэтому перегородку нужно демонтировать – подумает каждый, но не тот, кто пришел отстаивать интересы частного телеканала.

— Если вам запретили, вы должны все быстро исполнять. Не надо говорить о демонтаже и так далее. Нам нужно как можно скорее решать этот вопрос. Давайте решать, выходы из ситуации. Мы собрались здесь для того, чтобы решить вопрос с переездом колледжа и освобождением помещений, - сказал Стадник.

Шок-контент. Губернатору, пришедшему «порешать за Головченко», прямым текстом говорят – если колледж не уберет перегородку, мы занятия не начнем. На что губернатор говорит – ну так и не начинайте, в чем беда? Выполняйте закон, в конце концов! О том, что тот же закон постановил колледжу съехать еще позавчера, Александр Стадник «забыл».

Поддержка Глеба Головченко настолько бросалась в глаза, что депутат Олег Солтыс в какой-то момент поинтересовался у губернатора: «Я так понимаю, у вас есть коммуникация с Глебом Александровичем?». На что глава ОГА спешно заверил, что коммуницирует он со всеми. Ну, возможно кроме лицея. И «за» другие СМИ и коммерческие структуры так на комиссии пока не ходит. А так со всеми, да.

Уходя с заседания Александр Стадник, видимо решив окончательно указать на свои приоритеты, прямо ПОРУЧИЛ депутатам отчитаться о проделанной работе – сообщить, понравилось ли солнцеликому Глебу Александровичу помещение, которое ему любезнейшим образом предложили, и будет ли Глеб Александрович в него съезжать и когда пройдет следующая встреча по вопросу Глеба Александровича. Опять же – не у лицея глава ОГА поинтересовался, как им там и все ли хорошо, как убрать перегородку, чтоб дети быстрее начали процесс обучения, нет. Не по лицею глава ОГА поручил депутатам быстрее разобраться, чтоб ЛИЦЕИСТЫ быстрее приступили к учебе. Этот акцент очень важен – речь шла о том, чтоб быстрее подыскать помещения для канала Головченко, а не освободить частным каналом Головченко помещения, чтоб ДЕТИ смогли, наконец, сесть за парты.

Здесь, по идее, должен быть вывод, но у меня появилась идея. Думаю, что многие николаевские СМИ, тоже не отказались бы от помещений на льготных условиях. А что? Мы все каждый день скрупулезно «осветляем» события, проходящие в городе и области, работаем на благо общества и тоже готовы записывать с вами интервью. Правда, не обещаем, что за полчаса зададим четыре вопроса в стиле «Как вам в Николаеве?», как у «метра юнкор-журналистики» Головченко, но уверена, – скучно не будет точно. Только вот помещений в городе, в таком случае, не напастись.

А если серьезно, я бы хотела сделать обращение-просьбу к Александру Стаднику. Посылайте куда-подальше всех тех, кто вас тащит (или советует идти) на подобные авантюры. А если уже идете, то ваши помощники и аппарат главы ОГА обязаны подготовить вам подробные справки с отсылками к истории тех или иных вопросов. Уверена, если бы вы знали ситуацию десятилетней давности, когда все тот же Колледж прессы и телевидения имени Головченко через суд выселяли из другого коммунального помещения (детского сада), то вряд ли пришли бы заступаться за «заслуженного журналиста» на комиссию.

Мне, откровенно, не хотелось бы, чтобы в нашей области был слабый губернатор, потому что в таком случае незнанием многих вопросов могут воспользоваться другие личности, которые необязательно окажутся «обремененными» должностными обязанностями. Каждый «ляп», подобный тому, когда чуть ли не самое влиятельное должностное лицо области, приходя на заседание «Постоянной ДЕПУТАТСКОЙ комиссии Николаевского горсовета…» спрашивает, все ли члены комиссии - депутаты, шатает авторитетное кресло под этой самой должностью. И после череды подобных «ляпов» процесс может стать необратимым, а образовавшийся снежный ком будет уже не остановить.

В любом случае, искренне надеюсь, что подобное «впрягание» было не зря и это было либо частью какого-то очень грандиозного и никому непонятного плана, либо самаритянским желанием помочь и спасти «рядового» Головченко (прости, Боже), либо… Ну а тут уже ваш вариант.